Desde hoy: el Pirineo aragonés es mejor 'destino aventura' de toda Europa en los prestigiosos W.T.A. por estas peleadas razones

La provincia de Huesca ha conseguido revalidar su posición como el principal destino de turismo de aventura en Europa. Este importante reconocimiento ha sido otorgado durante la gala de los World Travel Awards (WTA) celebrada recientemente en Cerdeña. La marca turística Altoaragonesa, 'Tu Provincia Huesca la Magia', una iniciativa impulsada y gestionada por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), logra así consolidar el notable éxito obtenido el año anterior, en 2023, y refuerza de manera significativa su estatus como un referente a nivel internacional en el ámbito del turismo deportivo, de naturaleza y de experiencias.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Forte Village Resort en Cerdeña, donde el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, fue el encargado de recibir el prestigioso galardón en la pasada noche. La candidatura de la provincia de Huesca se enfrentó y se impuso a otros destinos europeos de gran renombre y fuerte competencia en el sector. Entre los rivales directos a los que superó se encontraban países conocidos por su oferta de aventura, como Noruega, Inglaterra, Islandia y Portugal.

Un triunfo para el empleo local

Isaac Claver manifestó su “alegría inmensa” ante la obtención de un premio de tal magnitud, el cual, según sus palabras, “nos posiciona a la cabeza del turismo deportivo a nivel internacional”. El presidente de la DPH hizo hincapié en que este premio no es solo un éxito institucional, sino un reconocimiento directo al esfuerzo y dedicación de las empresas y los autónomos que conforman el sector turístico de la provincia. Este sector es vital para el territorio, ya que, tal como destacó Claver, es responsable de generar más de 4.000 empleos directos en la provincia altoaragonesa.

El presidente continuó su valoración del premio, añadiendo que con este segundo triunfo consecutivo “demostramos, una vez más, la fuerza y el esfuerzo de nuestra gente y cómo, desde pequeños lugares somos capaces de llegar al mundo entero”. La revalidación del título subraya la calidad constante de la oferta de Huesca y su capacidad para competir globalmente.

Pirineos Google Creative Commons-rocayflor.blogspot.com

Los datos respaldan la estrategia

Claver también se refirió al impacto económico tangible que el galardón anterior ya está generando en la provincia, afirmando que se está “traduciendo en mejores cifras turísticas”. Para cuantificar este efecto positivo, el presidente provincial aportó datos concretos, explicando que a lo largo de 2024, el turismo en la provincia experimentó un crecimiento del 5,4%, logrando alcanzar la cifra de 1,5 millones de turistas. Las proyecciones y previsiones para el año en curso apuntan a que estos datos sigan mejorando y se superen las marcas ya establecidas.

Gracias a esta reciente y decisiva victoria a nivel europeo, la marca 'Tu Provincia Huesca la Magia' ha obtenido una clasificación directa para participar en los World Travel Awards (WTA) a nivel mundial. Esta competición global tendrá lugar en Baréin el próximo mes de diciembre, donde Huesca buscará el reconocimiento más alto. Claver reafirmó el compromiso institucional, asegurando que seguirán “apostando por este turismo que sirve, también, como punta de lanza para mostrar otros de nuestros grandes recursos como son el patrimonio o la gastronomía”.