El instagramer español (24) que gana más de 100.000 euros al mes sentencia que "ser millonario es lo de menos"

Cuenta con casi 300.000 seguidores en 'Instagram', casi 200.000 en 'TikTok' y apunto esta ya de conseguir los dos millones de usuarios en su canal de 'Youtube' a medias con su también jovencísimo socio Juan Domínguez, sobre emprendimiento y crecimiento personal.

Ahora, el zaragozano que reside en Andorra como la mayoría de grandes 'influencers' de nuestro país y que este mismo año ha sido uno de los 30 jóvenes de menos de esa edad incluidos en la prestigiosa lista de Forbes Under 30, ha difundido un post en la red social de las fotos para hacer balance de este breve pero exitoso proceso que le ha llevado ya a la cima de lo digital permitiéndole facturar miles de euros a la semana.

"Lo realmente importante es..."

"Hace 4 años", comienza, "grabé un vídeo con mi plan para ser millonario antes de los 30", pero reconoce seguidamente que "con 19 años no tenía ni idea de muchas cosas, pero sí tenía claro algo importante... Sabía el camino que quería recorrer y que ese camino me iba a llevar a cumplir mis objetivos".

"Al final te das cuenta de que ser millonario es lo de menos", prosigue. Lo realmente importante, se sincera, es poder construir el estilo de vida y la calidad de vida que quieres para ti y para los tuyos. Y lanza esta reflexión vital, que le resta valor a lo meramente económico:

Sergio Beguería comparte que "de poco sirve el dinero si no lo usas para vivir como quieres o si el tiempo no te da para compartirlo con tus seres queridos. Además, en el camino también me he dado cuenta de que no tienes que esperar a ser millonario para vivir bien".

Para concluir, remata el post que ya han leído casi 3.000 usuarios con un consejo que pone en el centro de la ecuación a cada uno de nosotros: "Tienes que definir qué es para ti vivir bien, y luego trabajar cada día para acercarte a ello. Al final se trata de construir una vida que te haga sentir orgulloso de ti".

Este ha sido su secreto

La primera decisión relevante que tomó el maño para conseguir todo lo que ya ha construido fue trabajar en lugar de solo disfrutar la juventud. Beguería invirtió sus años de estudiante en absorber todos los conocimientos posibles sobre marketing y en focalizarse "cómo un chaval normal podía llegar a alcanzar la atención de la gente". Y para él el éxito exige esforzarse y trabajar en el presente.

Por ello cree que la mejor estrategia no es conseguir un ingreso rápido de 5.000 euros, sino desarrollar una habilidad que, aunque al comienzo genere poco, tenga el potencial de aumentarse a los 100.000 euros mensuales. Y, para ello, la única forma válida es actuar y trabajar aunque no se tenga la suficiente información. Su instinto le dice que no hay que esperar al instante ideal, ya que "nunca vas a tener la suficiente información, sobre todo para las buenas oportunidades". Confiar en el instinto y ser constante es, por tanto, crucial.