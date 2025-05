Investigación abierta: más datos sobre el colegio público de Zaragoza del que los menores "salen con mucho hambre"

Un trozo de merluza a la griega sin guarnición, unas patatas guisadas picantes, un poco de pan y una mandarina. Este es el menú habitual en el C.E.I.P. Valdespartera de Zaragoza para sus alumnos del ciclo de Primaria y que una de las madres, la vicepresidenta del AMPA, ha comprobado. La comprometida progenitora lleva tiempo poniendo el grito en el cielo por las "escasas raciones" y de que no es "apto" para unos niños que las patatas sean picantes.

Lo más desconcertante del asunto es que se trata de un colegio de titularidad pública. Centros educativos en los que unas condiciones mínimas de alimentación y adecuada nutrición entre sus estudiantes jamás deberían fallar. 240 niños, entre los 3 y 8 años y 80 niños entre 9 y 12 a los que las autoridades no les prestan, al parecer, mucha atención.

Sirven los lotes solo dos veces por semana

Según Monse Moliner -la vicepresidenta del AMPA del colegio Valdespartera y miembro de la Comisión de Comedor del Consejo Escolar- "salen con mucho hambre" del comedor, explica en ‘El Periódico de Aragón’. El servicio es gestionado desde febrero por Aramark Euskadi, que sirve los lotes dos veces por semana. Un tipo de catering que consiste en la elaboración de la comida fuera de las instalaciones educativas y su posterior refrigeración.

La lucha viene de largo. Desde 2019 las denuncias son "continuas" por el servicio, que incluso han sido remitidas al Justicia de Aragón. "La verdura no es fresca y las carnes son siempre de cerdo, pollo o pavo", asegura Moliner en el mencionado diario. Sus hijos, añade, ya no se quedan en el comedor porque "no soportaban las condiciones".

La indignada madre concluye desvelando que, también, en más de una ocasión no han tenido "suficientes postres" para los 320 niños que abonan el servicio de comidas y además “ya no pueden repetir" y lo que "antes eran dos muslos de pollo, ahora solo es uno", indica.

El caso ya se está investigando

Conforme al menú "escaso" de la semana pasada que denuncian las familias, desde la Consejería de Educación afirman "no tener constancia ni escrita ni verbal de reclamaciones" por parte de las familias del CEIP Valdespartera desde que a principios de 2025 se cambió empresa para el servicio. "De haberse recibido, se hubiese requerido información a la contrata, como se hace siempre, con el ánimo de mejorar el servicio", explican al medio de comunicación aragonés.

Aún así, dicho departamento se puso en contacto el pasado jueves con la empresa Aramark Euskadi para pedir información y verificar que el servicio se está prestando en las condiciones pactadas, según han indicado esas mismas fuentes. También se han comunicado con el centro educativo.

Aunque el malestar por estos “escasos” menús no solo se está produciendo entre las madres y padres del CEIP Valdespartera, sino que se expande a otros colegios de Zaragoza. En el barrio de Miralbueno, el AMPA del colegio Río Sena también tiene constancia fehaciente de la insatisfacción de las familias con el servicio de comidas mediante las encuestas que envían de forma periódica.