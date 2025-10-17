El pack Mes del Chuletón se corona como 'culinary delight' con el 8.0.1, que lleva Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah

La propuesta gastronómica que rinde culto al maridaje perfecto entre la carne de vacuno de calidad y un vino de edición limitada vuelve por tercer año consecutivo. Bodegas San Valero ha puesto en marcha la tercera edición del Mes del Chuletón, una cita ya asentada en el calendario del ocio y la restauración aragonesa que ya se encuentra en su ecuador y se extenderá hasta el 31. El protagonista absoluto de esta iniciativa es el vino 8.0.1. Edición Limitada, una referencia exclusiva de la bodega que busca encontrar su pareja ideal en un chuletón de primera calidad.

Esta campaña no solo ha logrado consolidarse en el sector, sino que experimenta un crecimiento notable y presenta novedades significativas en su formato. Javier Domeque, responsable de marketing de Bodegas San Valero, ha destacado la principal innovación de este año: el Mes del Chuletón supera las fronteras de la restauración para llegar directamente al consumidor final en sus hogares.

La Experiencia del pack en casa

La principal novedad estratégica de esta edición busca democratizar el disfrute de este maridaje de alta gama. Por primera vez, el Mes del Chuletón no será una propuesta exclusiva de los restaurantes, sino que se extiende a diferentes carnicerías participantes. El objetivo de la bodega es claro: acercar a un mayor número de población la posibilidad de degustar la conjunción del chuletón y el vino 8.0.1. Edición Limitada.

Para facilitar esta experiencia doméstica, los establecimientos cárnicos adheridos a la campaña ofrecerán un pack especial que incluye tanto el chuletón como la botella del 8.0.1. Este formato se encontrará disponible tanto en la tienda física de los participantes como, en algunos casos, a través de la versión online de sus establecimientos, ampliando así la accesibilidad para el público. La lista completa de restaurantes y carnicerías que forman parte de esta iniciativa se puede consultar en la página web oficial de Bodegas San Valero.

Consolidación y éxito del maridaje

Con tres años de andadura, el responsable de marketing de la bodega confirma que el Mes del Chuletón es una campaña plenamente consolidada en el mercado. El dato que avala este éxito es la alta participación en el sector hostelero, con un centenar de restaurantes que se han sumado a la propuesta este año. Esta cifra subraya el interés y la excelente recepción que el maridaje de carne y el vino de edición limitada han generado.

El vino 8.0.1. Edición Limitada es una pieza clave en este proyecto. Se trata de una referencia de producción muy cuidada y restringida, de la cual se elaboran tan solo 40.000 botellas cada año. Domeque recuerda la génesis de este aclamado caldo: el primer 8.0.1. fue un encargo especial realizado para conmemorar el sexagésimo aniversario de Bodegas San Valero.

La singularidad de la Edición Limitada

El equipo de enólogos de la bodega, al diseñar el vino para aquel aniversario, optó por una combinación de tres variedades de uva procedentes de tres añadas diferentes. El resultado de esta triple fusión fue tan excepcionalmente positivo que se tomó la decisión de mantener esta fórmula de forma anual, creando así la actual Edición Limitada.

Desde entonces, el 8.0.1. se elabora invariablemente a partir de las mismas variedades de uva seleccionadas Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah-, utilizando siempre caldos provenientes de tres añadas distintas, lo que le confiere una complejidad y un carácter único, ideal para acompañar el sabor potente de un chuletón. Este vino se convierte, así, en la excusa perfecta para visitar los cien restaurantes o probar suerte en la cocina durante este mes de octubre.