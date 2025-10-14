Solo queda uno y estas imágenes recrean su interior: los otros cinco exclusivos áticos de Zaragoza ya han sido vendidos por 890.000 euros

Las obras para la construcción de los áticos de lujo en el icónico edificio de Paseo de la Independencia están a punto de comenzar. Landa Propiedades confirma que solo se está a la espera de recibir la licencia municipal de desescombro para arrancar de forma inminente con los trabajo que finalizarán en junio de 2026, con la entrega a los compradores programada para el mes inmediatamente posterior, julio de 2026.

El edificio, situado en un enclave privilegiado, afronta esta fase previa con todos los permisos técnicos ya asegurados, poniendo el foco en el riguroso cumplimiento de los plazos. De los seis áticos proyectados en la corona del inmueble, la acogida ha sido muy positiva, con cinco unidades ya vendidas. Queda disponible un único ático, el más singular de la promoción por su orientación y sus vistas privilegiadas, que se abren directamente sobre la arteria más conocida de la ciudad.

Un ático de ensueño en la capital maña

Recreación del interior de un ático de obra nueva en La Equitativa Landa Propiedades

Este último ático disponible es, literalmente, una pieza singular en el corazón de Zaragoza. Cuenta con aproximadamente 170 metros cuadrados interiores y una generosa terraza de 22 metros cuadrados volcada al Paseo de la Independencia. Su precio se ha fijado en 890.000 euros, justificado por la luz natural como protagonista y la panorámica privilegiada que ofrece. El diseño interior está distribuido en tres dormitorios y tres baños, un cuarto de lavado independiente y un gran salón con cocina integrada, concebido como un espacio abierto y luminoso.

El proyecto se comercializa con calidades y diseño firmados por Porcelanosa. Además de las prestaciones de lujo, se ofrece a los compradores una ventana de personalización integral. Hasta el 31 de octubre, los nuevos propietarios tienen la oportunidad de ajustar a medida la distribución, los suelos, la cocina, los baños y los acabados A partir de noviembre, una vez la obra esté previsiblemente iniciada, ya no será posible realizar cambios en el interior.

Diseño atemporal para una vida cosmopolita exclusiva

Espacio diáfano exclusivo y personalizado Landa Propiedades

La concepción arquitectónica de estos áticos busca una continuidad fluida entre el interior y el exterior, utilizando carpinterías y soluciones constructivas que maximizan la entrada de luz natural y optimizan el confort térmico y acústico. La propuesta de Landa Propiedades logra conjugar el concepto de oasis privado gracias a la altura, las calidades y la terraza con la energía vibrante y la comodidad de la vida urbana.

La intervención se concentra en el número 19 del paseo, un edificio emblemático popularmente conocido como 'La Equitativa', título que remite a la historia del inmueble: fue levantado originalmente para servir como sede en Zaragoza de la histórica compañía de seguros, combinando en su diseño áreas de oficina con viviendas residenciales en sus plantas. El edificio guarda, además, otra interesante página de memoria urbana a pie de calle. En su manzana se estrenó un año antes el recordado Cine Coliseo, una sala que proyectó películas hasta 1999.

Tras su cierre, el espacio fue ocupado por la tienda Mango. Pese al cambio de uso comercial, en el interior pervive todavía una de las antiguas salas del cine. Se conserva la cubierta de madera, cuya característica forma de casco invertido actúa como claro guiño a la Zaragoza cinéfila y nostálgica.