¿En tablas?: lo mejor entre Broncano y el niño prodigio en ajedrez fichado por Stadium Casablanca de Zaragoza

'La Revuelta', en Televisión Española, ha contado recientemente con un invitado prodigioso y de pequeña estatura. Este martes 6 de mayo el programa de David Broncano contó la presencia de un niño tan portentoso como famoso en el mundo entero por su infalible habilidad con el ajedrez. Él es Faustino Oro, argentino de solo 11 años.

En tan solo los primeros minutos de la entrevista, el número uno en los mundiales de Ajedrez Rápido o Relámpago de forma ininterrumpida desde 2021, se ganó a todo el patio de butacas del Teatro Príncipe Gran Vía desde donde se retransmite el espacio del jijense. Porque además de humildad o simpatía, también demostró ser casi tan buen orador a su corta edad como jugador de ajedrez.

Hizo fracasar al célebre ajedrecista noruego Magnus Carlsen

"Entreno mucho, suelen ser unas 6 horas al día", explicó por ejemplo, o que la pasión por el juego de mesa se la trasladó su abuelo -Maestro Nacional de ajedrez y ya un nivel por debajo Faustino- a quien reconoce, entre risas, que le suele ganar cuando juegan. Pero más allá de su virtuosidad con el rey o la reina, sobre el niño bonaerense también se ha destacado su presente más actual, que está curiosamente en Zaragoza. La de España claro.

Por hitos como el que en septiembre de 2023 consiguió, por entonces solo con nueve años, convirtiéndose en la persona más joven del mundo en obtener una norma de Maestro Internacional o, ya en 2024, por ganar al número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, los equipos profesionales de ajedrez se lo han rifado. Pero ha sido el Stadium Casablanca de la capital aragonesa quien ha reclutado a este pequeño tesoro argentino.

Cuando tenga un hueco en su agenda haremos todo lo posible porque venga a la ciudad

"Faustino es un caso especial y único en el mundo, y pese a lo joven que es ya es un jugador de élite", dijo a principios de año en ‘El Periódico de Aragón’ su director deportivo, Diego Adla, tras el fichaje. “Ojalá llegue cuanto antes, pero el problema es que tiene un calendario de jugador profesional y está constantemente viajando para jugar torneos. Así que cuando tenga un hueco en su agenda haremos todo lo posible porque venga a la ciudad”, continuaba diciendo.

Una entrevista en la que, curiosamente, confirma lo que a noche también dijo Faustino en el 'access time' de la tele pública: “Me acuerdo de que hablando un día con él me dijo que había estado cinco horas y media dando clase de ajedrez y no estaba cansado, con eso me doy cuenta de que es un chico que sabe de su talento pero que es un trabajador increíble”, concluyó.