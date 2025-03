TikTok arde por el origen de expresiones aragonesas como 'A caramullo' o 'Ir zorro'

Mientras que ‘ir de propio’ ha trascendido fronteras aragonesas -significa ir a propósito- existen muchas otras expresiones de origen aragonés que muchos autóctonos ni siquiera las han escuchado, como bien señalan algunos de los usuarios que han comentado este nuevo video de ‘Disfruta Aragón’ que tanta repercusión ha tenido en TikTok.

En él, su presentadora explica el significado de ‘Bien se vale’, “que en castellano significaría menos mal”, dice, o ‘no adubo’, “que vendría ser algo así como no doy abasto”. Pero además, explica otras tres expresiones aragonesas en un emplazamiento tan aragonés como la plaza del Justicia en Zaragoza capital.

[[H2:¿Qué significa ‘Ir zorro’?]]

‘Tan caro que’, al parecer más propia de la provincia de Huesca, que según la ‘influencer’ viene a significar ‘malo será qué…’, ‘A caramullo’, que es “cuando tenemos un vaso o un plato a rebosar, que algo ya se sale del plato” o ‘Ir zorro’, esta posiblemente la más popular de todas porque se dice bastante cuando el aragonés sale de fiesta: significa ir borracho, sin paños calientes.

El vídeo, con ya más de 23.000 visualizaciones, ha causado gran revuelo entre los usuarios de TikTok que, en vez de comentar las expresiones explicadas, han entrado en un acalorado debate sobre el uso o no de dichas palabras. Por ejemplo, F. lo tiene claro: “Soy de Zaragoza y de la comarca de Calatayud. Y no he escuchado esas expresiones en mi vida.”

Los usuarios de TikTok se indignan

Pero sin embargo otros, como N.M., se indignan con respuestas como la anterior: “Yo no entiendo a la gente que dice que nunca ha escuchado estas cosas y dicen que son de Zaragoza , soy del bajo Aragón y por lo menos las he escuchado y sé lo que significan”.

Son expresiones tan antiguas que ni siquiera en su origen se ponen de acuerdo. Mientras el anterior da a entender que son expresiones predominantemente turolenses, M. escribe que “En Teruel no se dice ninguna de esas”. Y, por su lado, A.D. publica que “En Huesca, se usan todas”.

Hoy por hoy, el incendiario debate no tendría porqué producirse. Y es que en 2021 se publicó el Diccionario de aragonesismos de la lengua española, avalado por la Fundación Pro RAE, y en el que constan hasta 750 palabras o usos lingüísticos aragoneses reconocidos oficialmente. ¿ ‘A caramullo’, ‘Bien se vale’ o ‘no adubo’, por ejemplo, serán tres de ellas?