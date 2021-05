Pide China a EEUU actuar con diplomacia frente a Norcorea

(AP). China expresó el lunes confianza en que el mandatario estadounidense Joe Biden adopte una política hacia Corea del Norte que confiera más importancia a la diplomacia y al diálogo, y no a la “presión extrema”, para frenar el programa atómico de Pyongyang y desnuclearizar la península coreana.

El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, dijo que su país espera que Estados Unidos, en la revisión de su política, conceda el mismo énfasis tanto al asunto nuclear como al tema de la paz y la seguridad.

“Sin no se aborda el tema de la seguridad y la paz en forma adecuada, definitivamente nuestros esfuerzos para la desnuclearización carecen del entorno adecuado”, agregó.

La Casa Blanca dijo el viernes que Biden considera apartarse de los enfoques de sus anteriores predecesores más recientes en su intento para frenar el programa atómico de Corea del Norte: rechaza tanto el esfuerzo personal de Donald Trump para ganarse al gobernante norcoreano Kim Jong Un como la postura de indiferencia de Barack Obama.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que funcionarios habían completado la revisión de la política de Estados Unidos hacia Corea del Norte sin mencionar los detalles de las conclusiones.

El gobierno de Biden parecía dar señales de buscar un escenario tendente a un avance gradual en el que las medidas de desnuclearización de Pyongyang sea correspondidas con acciones, como una disminución de las sanciones de Estados Unidos.

Estados Unidos no ha mencionado qué garantías de seguridad ofrecería a Corea del Norte ni un fin formal a la Guerra de Corea, aspectos exigidos por Pyoangyang y que el equipo de Trump los consideró parte de un plan mayor.

China asumió este mes la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y el embajador Zhang dijo en conferencia de prensa que Beijing examinará “muy cuidadosamente” la revisión de la política de Estados Unidos con la esperanza de que confiera más énfasis al diálogo.

Hace un año, China y Rusia hicieron circular el proyecto de una resolución que incluía levantar algunas sanciones contra Corea del Norte y Zhang señaló que esa propuesta continúa sobre la mesa.

El diplomático señaló que aunque China está aplicando sanciones a Corea del Norte, también considera que el Consejo de Seguridad debería considerar que se ajusten y levanten las sanciones “que obstaculizan la entrega de asistencia humanitaria... y que causan sufrimiento a la gente”.

“En una cierta etapa, el ajuste oportuno (de las sanciones) redituará muy buenos resultados con la creación de un ambiente más favorable para atender el asunto”, señaló el embajador.

Corea del Norte señaló el domingo que Biden se equivocó al describir al país como una amenaza para la seguridad, en un discurso que pronunció la semana pasada ante el Congreso estadounidense ,y advirtió que respondería aunque no precisó cómo lo haría.

