1600 euros de multa para un detenido que intentó suicidarse en el calabozo

Un hombre de origen magrebí ha sido condenado al pago de una multa total de 1.620 euros por los delitos de resistencia a la autoridad y de dos delitos de lesiones leves a agentes de la Policía Nacional, a quienes también deberá indemnizar con 380 euros.

La sentencia, fruto de un acuerdo entre las partes, se produce tras los sucesos ocurridos el 18 de diciembre de 2023 en Maó, cuando el acusado fue detenido después de insultar e increpar a un agente que regulaba el tráfico en la calle Cós de Gràcia.

Según los hechos declarados probados, el individuo se acercó al policía sobre las nueve de la mañana y comenzó a proferir insultos y amenazas, lo que obligó al agente a solicitar refuerzos. Durante el procedimiento de detención, el hombre opuso resistencia física, lo que complicó su arresto y fue el preludio de los altercados que sucederían posteriormente en dependencias policiales.

La sentencia considera atenuante la drogadicción y agravante la reincidencia

Una vez trasladado a los calabozos de la comisaría, el detenido continuó con su actitud agresiva, lanzando nuevas amenazas e insultos. En un momento dado, la situación escaló gravemente cuando el hombre se quitó los pantalones y los anudó al cuello con claro propósito de asfixiarse. Un agente logró impedir que consumara el intento de suicidio, pero durante el forcejeo subsiguiente el detenido propinó una patada en la cabeza al policía.

En la resolución judicial se tuvieron en cuenta circunstancias atenuantes y agravantes. Por un lado, el juzgado aplicó el atenuante de drogadicción reconocido en el acusado, mientras que, por otro, consideró el agravante de reincidencia, dado que el individuo ya había cometido un hecho delictivo similar con anterioridad.