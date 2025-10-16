El extraño tubo encontrado en Ibiza tras las inundaciones: "Es un hallazgo surrealista"

Un hallazgo insólito ha sorprendido a vecinos y técnicos de Ibiza durante los trabajos de limpieza del torrente de sa Llavanera, en la esquina de la Vuit d’Agost con la calle Sa Llavanera.

Una tubería de 12 metros de longitud y 700 milímetros de diámetro, fabricada en polietileno -material habitual en emisarios submarinos, conducciones de agua potable y canalizaciones de pluviales-, obstruía por completo la salida natural del agua, generando un riesgo añadido ante posibles inundaciones.

El hallazgo se produjo este miércoles en el marco de las labores de mantenimiento que el Ayuntamiento de Eivissa, en colaboración con el Govern balear, está llevando a cabo para mitigar los efectos de las recientes lluvias torrenciales que han afectado a distintos puntos del municipio, incluyendo la avenida Vuit d’Agost, el paseo Joan Carles I y los barrios de es Pratet y la Marina.

Sin conectar a ninguna instalación

Según explican los responsables municipales, la tubería no estaba conectada a ninguna instalación, lo que aumentó el desconcierto de los técnicos. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, describió el hallazgo como “surrealista”: la pieza no cabía en la arqueta y bloqueaba totalmente el flujo del torrente.

La hipótesis es que el tubo pudo haber quedado atrapado durante la construcción de la arqueta o que la fuerza del agua lo desplazara desde otro punto. A día de hoy, el origen y la procedencia de la tubería siguen siendo un completo misterio.

Además de esta gran tubería, los operarios retiraron tres tubos más pequeños de seis metros de largo y 75 milímetros de diámetro, así como grandes cantidades de cañas, fango y escombros, con lo que se retiraron hasta tres camiones de material acumulado.

La concejala de Vías Públicas y Obras, Blanca Hernández, destacó que la intervención permitió liberar la sección del torrente y devolver la normalidad al desagüe.

Un riesgo real para la ciudad

El caso pone de relieve la importancia de mantenimiento preventivo en la red hidráulica de Ibiza. Las lluvias recientes evidenciaron la vulnerabilidad de ciertos puntos del municipio, especialmente aquellos donde se acumulan residuos o restos de obras.

Tras la retirada de la tubería y los restos, los técnicos municipales seguirán inspeccionando otros puntos críticos para evitar que se repitan episodios similares en futuras precipitaciones.

Aunque el hallazgo tiene un componente casi humorístico, la situación refleja un riesgo real para la ciudad: la acumulación de elementos extraños en torrentes y arquetas puede agravar significativamente los efectos de las lluvias, provocando inundaciones que afectan a residentes y turistas.

El tono sarcástico de los vecinos

El misterio de la tubería desaparecida ha despertado comentarios entre los vecinos: algunos bromean sobre si alguien ha perdido un objeto de este tamaño, mientras que otros destacan la necesidad de mayor vigilancia en las redes de agua.

Por el momento, la prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad y la correcta evacuación de las aguas pluviales, especialmente en temporadas de lluvias intensas.

La historia ha captado la atención no solo por la magnitud de la tubería, sino también por el desconcierto que genera: una pieza de 12 metros bloqueando un torrente urbano es un hallazgo poco habitual, que demuestra cómo la combinación de climatología extrema y residuos puede crear situaciones inesperadas y potencialmente peligrosas en entornos urbanos.