Revisan un cargamento de carne congelada en el Puerto de Las Palmas y descubren una “sorpresa” en el motor de refrigeración

El muelle grancanario guardaba una nueva “sorpresa” helada. La Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil de Las Palmas, con apoyo de Vigilancia Aduanera y bajo la dependencia del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, halló once kilos de cocaína escondidos en el equipo de refrigeración de una unidad de carga con carne congelada llegada desde Brasil tras una segunda revisión en el Puerto de Las Palmas.

Los agentes priorizaron un contenedor que transportaba carne congelada con origen en Brasil, tipología empleada de forma recurrente para esconder estupefacientes. Los movimientos posteriores detectados y antecedentes vinculados con la empresa consignataria llevaron a ordenar una nueva inspección, pese a haber pasado un primer control.

Durante la verificación final, los investigadores apreciaron marcas en las tapas que cubren los conductos del motor de refrigeración. Al abrir esa zona técnica aparecieron once paquetes, aproximadamente un kilo cada uno, que contenían cocaína. La droga fue intervenida y se instruyeron diligencias.

La actuación se integra en el trabajo sostenido de análisis y seguimiento de buques y contenedores en la provincia de Las Palmas, tanto con destino final como en tránsito. El objetivo es cortar el tráfico transatlántico de drogas que circula por rutas consideradas “calientes”, con nodos de salida habituales en Brasil, Colombia, Uruguay, Perú o Panamá.