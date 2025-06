Clavijo dice que CC esperará a la comparecencia de Sánchez para decidir si retira su apoyo al Gobierno

El presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, anunció este jueves que su partido aguardará a la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prevista para el próximo 9 de julio, antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad del apoyo parlamentario que actualmente brinda al Ejecutivo central.

Clavijo explicó tras participar en un acto de la Agenda 2030 en Agüimes (Gran Canaria) que la formación nacionalista mantiene el compromiso de respaldar no solo una investidura, sino toda la legislatura, aunque advirtió que esta confianza dependerá de las decisiones que adopte Sánchez en los próximos días. “El Gobierno tiene que tomar medidas contundentes, porque la corrupción que se ha evidenciado estaba incrustada en el propio Ejecutivo socialista. Si no se actúa con firmeza, la confianza que ha sido quebrada no podrá ser restaurada”, subrayó el nacionalista.

Por su parte, la portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, mantuvo ayer miércoles un encuentro con Sánchez en el que reiteró el compromiso del partido con la legislatura, al tiempo que dejó claro que el apoyo podría retirarse si la situación resulta inviable.

Espectáculo "lamentable" en el Congreso

Sobre los recientes episodios vividos en la sesión de control del Congreso, Clavijo calificó el espectáculo como “lamentable” y consideró que “hace un daño terrible a la democracia y a las instituciones”. Pese a la gravedad de los hechos, el presidente de Canarias insistió en actuar con prudencia, evitando precipitarse y “contribuir a esta vorágine y a este circo”, en alusión a la tensión política generada en torno al caso de corrupción que afecta al Gobierno central.