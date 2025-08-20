Controlado un conato de incendio en La Palma

Un conato de incendio declarado a última hora de la tarde del martes en el barrio de Cueva de Agua, en el municipio palmero de Garafía, fue rápidamente controlado y estabilizado, con una superficie afectada de alrededor de 2.500 metros cuadrados, según informó el Cabildo de La Palma en sus canales oficiales.

Intervención inmediata y coordinación en el terreno

La rápida respuesta de vecinos y de los efectivos de Medio Ambiente del Cabildo permitió acotar el fuego en pocos minutos y evitar su propagación. En la zona continuaban anoche los trabajos de enfriamiento y remate para asegurar el perímetro. “Rápidamente controlado y estabilizado el perímetro afectado, de en torno a unos 2.500 metros cuadrados, gracias a la intervención de vecinos y efectivos de Medio Ambiente”, informó la corporación insular.

Medios desplegados

En el operativo participaron tres retenes y dos cubas de la Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, se movilizaron equipos de la EIRIF y de Bomberos La Palma para las tareas de enfriamiento.

Situación, alcance y seguimiento

El alcalde de Garafía, José Ángel Sánchez, confirmó que el fuego quedó controlado al anochecer del martes. No se informó de ampliaciones del perímetro ni de incidencias adicionales a cierre de esta edición.