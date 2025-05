La Policía vincula al dirigente socialista canario Gustavo Matos como intermediario del narcotraficante Derbah

El diputado socialista y expresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de unas conversaciones telefónicas en las que, presuntamente, habría mediado a favor de Mohamed Jamil Derbah, detenido por la Policía Nacional como cabecilla de una supuesta organización delictiva con ramificaciones en Tenerife y vínculos con mandos policiales.

Las escuchas, incluidas en un informe de la Policía Nacional adelantado por el diario El Mundo y reproducido por varios medios locales, apuntan a que Matos habría ofrecido su mediación ante la Delegación del Gobierno para rebajar la presión policial sobre clubes cannábicos en la isla. En uno de los fragmentos de las grabaciones, el parlamentario socialista asegura: “Yo ayudo a mis amigos porque sé que cuando me hagan falta, me van a ayudar”, en una aparente alusión a su disposición a intervenir.

Ante la repercusión mediática suscitada en las Islas, Matos ha emitido un comunicado en el que lamenta “profundamente” lo que califica como una “filtración interesada y sacada de contexto” de una conversación incluida en un procedimiento judicial del cual asegura no haber sido informado previamente ni haber tenido la oportunidad de ofrecer su versión.

El político canario ha negado rotundamente haber mantenido cualquier tipo de relación económica, empresarial o profesional con Derbah, y sostiene que su vínculo con él se limita a una relación de cordialidad dentro del entorno social y empresarial de Tenerife, sin implicaciones jurídicas ni contractuales.

Matos ha reconocido haber mantenido un único encuentro con Derbah y su abogado -presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados de Tenerife-, en el que se le habrían expuesto supuestas irregularidades cometidas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Según afirma, el encuentro tuvo lugar en un espacio público y, tras escuchar los hechos y revisar algunas pruebas aportadas, se comprometió a trasladar la información al subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

“Se me informó que esos hechos ya estaban siendo investigados”, añade en su declaración, donde insiste en su voluntad de colaborar con las autoridades y de ofrecer “cuantas explicaciones me sean requeridas con la tranquilidad de no tener ninguna participación en los hechos”.

Matos ha convocado una rueda de prensa para este martes en Tenerife, presumiblemente en la Cámara regional, donde responderá a las preguntas de los medios y abordará en detalle el contenido de las escuchas y su versión de los acontecimientos