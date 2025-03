Tener "sincio" por unos "espáis" nuevos: lo que les pasa a los cántabros de verdad

En Cantabria se habla castellano, pero es cierto que en la tierruca, al igual que ocurre en todas las comunidades, incluso en las que no tienen ninguna lengua cooficial más que el castellano, hay un montón de palabras propias y singulares.

Y decimos singulares, porque hay casos en los que como no hayas nacido en la tierruca no te vas a enterar de nada, por eso es importante tomar buena nota, porque si vas a de fin de semana o si tienes algún amigo o familiar que sea de allí, es muy probable que digan esta expresión y tú no te enteres de nada. En Cantabria hay mucha gente que tiene "sincio" por unos "espáis" nuevos, y quizás a tí también te pase, pero es muy probable que lo digas de otra forma.

Mientras que en el resto de España el común de los mortales cuando tiene muchas ganas de algo siente deseo, en Cantabria lo que tienen es "sincio", muchas ganas de algo que puede ser comida, lugar, cosa, persona... Si eres de los que tienes "sincio de algo" está claro que eres más de la tierruca que una anchoa de Santoña o que un sobao pasiego.

En Cantabria hay muchas expresiones propias de la región, palabras o dichos que han ido pasando de generación en generación y que continúan siendo utilizadas en el día a día. Algunas de las más comunes son estas.

Ser un raquero: es algo así como ser una persona malhablada o poco educada. En realidad los raqueros de Santander era niños que esperaban la llegada de los barcos a puerto porque desde allí arriba les tiraban monedas para que ellos se lanzasen a cogerlas al mar. Tal fama tenían estos niños, que procedían de familias muy pobres de la ciudad, que hay una estatua en el paseo de la bahía de Santander en homenaje a ellos.

Usar espáis: a diferencia del resto del país y del mundo, en Cantabria nadie usa zapatillas de deporte, se usan espáis. Esta palabra que procede del inglés "spikes" se ha versionado en Cantabria y nadie sabe muy cómo ni por qué, pero el caso es que la palabra que se usa en la tierruca para referirse a las zapatillas de deporte es esta.

Arrascarse, que sí que es lo mismo que rascarse, pero en modo cántabro.

O ser "un bardal", que pasado al castellano sería algo así como ser un desastre. Precisamente para no serlo cuando visites esta comunidad autónoma de belleza infinita, llévate lo apuntes para no quedar de ignorante, porque seguro, seguro que alguna de estas expresiones las vas a escuchar.