Un alcalde de Toledo le regala huevos de sus propias gallinas al presidente Page

El alcalde del municipio toledano de Gálvez ha protagonizado un curioso episodio protocolario durante la reunión que mantuvo el pasado miércoles con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El máximo edil de Gálvez ha querido tener un detalle especial a la vez que único con el presidente autonómico y le ha regalado dos docenas de huevos de las gallinas que él mismo cuida y alimenta en su humilde huerta.

"Pensé qué regalo le puedo hacer a un presidente de una comunidad autónoma que no le haya sido entregado anteriormente por parte de un alcalde y se me ocurrió darle los huevos que recojo semanalmente de mis gallinas camperas", nos asegura el mismo Manuel Fernández.

"Este detalle lo he hecho desde la humildad y el respeto de regalar algo mío, porque no se trata de regalar cosas caras o suntuosas. Para mí tiene más valor cuando uno de mis vecinos me regala unos cardillos o espárragos que ha cogido él mismo que cuando me obsequian con una preciada joya porque se hace desde el corazón", ha destacado el alcalde toledano.

Así mismo, el propio Manuel Fernández ha facilitado al diario La Razón una foto realizada con su teléfono móvil de las dos botellas de aceite de oliva virgen extra de la cooperativa San Sebastián de Gálvez "El paraíso" con las que también agasajó a García-Page.

Alcalde a domicilio

Otra de las curiosas iniciativas puestas en marcha recientemente por este alcalde del Partido Popular, quien lleva 29 años al cargo del ayuntamiento tras ganar por mayoría absoluta las últimas ocho elecciones municipales, ha sido la de "tu alcalde a domicilio".

A través de esta medida, Manuel Fernández, se desplaza personalmente a los domicilios de aquellos vecinos que por su avanzada edad, una enfermedad u otras causas no pueden acercarse al consistorio municipal y desde allí atiende sus peticiones, denuncias, sugerencias e incluso algunos lo único que pide es "tener una charla entretenida con su alcalde", explica el alcalde de Gálvez