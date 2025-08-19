Detenida en Talavera una conductora sin ITV ni carné que huyó de la Policía y dio puñetazos a varios agentes

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a una mujer de 40 años como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y contra la seguridad vial. Además, circulaba con el carné caducado y su vehículo no contaba con la ITV en vigor.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron la tarde del pasado 11 de agosto, cuando agentes en labores de prevención intentaron dar el alto a un vehículo cuyos movimientos sugerían evasión del control. Al detener el coche para identificar a la conductora, esta aprovechó el momento para escapar.

A raíz de ese momento, se desencadenó una persecución que se vio agravada por la alta densidad de tráfico en varias zonas de la localidad. Durante la huida, la mujer realizó giros bruscos y maniobras a alta velocidad, embistiendo a los agentes y obligando a peatones a apartarse para evitar ser atropellados.

Finalmente, la conductora fue interceptada. Cuando los agentes intentaron acercarse para detenerla, ella bloqueó la puerta del vehículo y comenzó a propinarles puñetazos desde el interior, lo que obligó a los agentes a inmovilizarla para garantizar la seguridad de todos.

Los agentes de la Policía Nacional tuvieron que ser asistidos por los servicios sanitarios tras la intervención. Las comprobaciones posteriores confirmaron que la conductora circulaba sin ITV y con el permiso de conducir caducado.