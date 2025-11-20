Dos hombres acaban detenidos por retener y agredir a una persona en Azuqueca de Henares

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara detuvo en la mañana de este martes a dos varones como presuntos autores de un delito de detención ilegal y otro de lesiones, tras golpear a una persona y e introducirla en un coche en contra de su voluntad.

Según las declaraciones de un ciudadano que fue testigo de los hechos, producidos sobre las 10.00 horas en el casco urbano de la localidad de Azuqueca de Henares, dos individuos propinaron una paliza a una persona y, posteriormente, la obligaron a subir a su vehículo para reclamarle el impago de una deuda relacionada con el tráfico de drogas.

Poco después de recibir la alerta, la Guardia Civil de Azuqueca de Henares localizó el vehículo cuando circulaba por la zona y, tras un seguimiento discreto, lograron interceptarlo en la Avenida del Siglo XXI.

Al identificar a sus ocupantes, los agentes liberaron a una persona que viajaba en la parte trasera del vehículo y presentaba distintas lesiones, momento en el que los presuntos autores fueron detenidos, tal y como informa la Guardia Civil.

Material y dinero sustraído

Durante el registro del turismo, se localizó una defensa semirrígida con la que habrían golpeado a la víctima, similar a las utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como más de 2.000 euros en efectivo, teléfonos móviles y otros efectos.

Los detenidos, de nacionalidad española y de 29 y 42 años, han sido puestos a disposición judicial en funciones de guardia como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y otro de lesiones.