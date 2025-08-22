Aviso por tormentas en Castilla-La Mancha: estas provincias estarán en alerta este viernes

Los próximos días estarán marcados por una mezcla de calor, nubosidad variable y posibles tormentas en varias zonas de Castilla-La Mancha. Aunque el tiempo se mantendrá mayormente estable en buena parte de la región, se espera una mayor inestabilidad en el este, con la posibilidad de lluvias débiles y chubascos ocasionales, especialmente en áreas de montaña según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la jornada de este viernes, 22 de agosto, se espera un cielo mayormente despejado por la mañana, aunque en zonas como el este de Albacete y Cuenca podrían aparecer algunas nubes bajas acompañadas de brumas y bancos de niebla en áreas elevadas. Por la tarde, la nubosidad aumentará, sobre todo en zonas montañosas, donde no se descartan lluvias localmente intensas y tormentas. Estos fenómenos meteorológicos han activado el aviso amarillo en Albacete.

Las temperaturas se mantendrán elevadas: se alcanzarán los 35°C en Ciudad Real, 34°C en Toledo, 32°C en Guadalajara y 31°C en el resto de provincias. Las mínimas oscilarán entre 15 y 19 grados, con valores más altos en zonas urbanas y llanuras.

Este sábado, 23 de agosto, comenzará con cielos despejados, aunque nuevamente podrían aparecer nieblas matinales en puntos de Cuenca y Albacete. Por la tarde, aumentará la nubosidad de evolución, especialmente en La Mancha y zonas altas del noreste, aunque las precipitaciones serán poco probables. Las temperaturas continuarán su ascenso, con máximas de hasta 36°C en Ciudad Real y 35°C en Toledo. Las mínimas se mantendrán estables, en torno a 16–18 grados.

De cara a este domingo, 24 de agosto, se prevé un cambio progresivo. El día comenzará con cielos poco nubosos o despejados, pero durante la mañana llegarán nubes medias y altas, cubriendo gran parte del cielo hacia el mediodía.

A partir de la tarde, podrían registrarse lluvias débiles, más probables en áreas montañosas del este de la región. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, aunque seguirán siendo altas. Se situarán en 35°C en Toledo, 34°C en Ciudad Real y 33°C en Albacete y Guadalajara. Las mínimas también subirán ligeramente, especialmente en el valle del Tajo.

Próxima semana

La semana comenzará el próximo lunes, 25 de agosto, con un ambiente más cubierto, aunque las nubes tenderán a disiparse durante la mañana, dando paso a cielos con intervalos de nubosidad media y alta. Por la tarde, volverán las nubes de evolución, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad oriental.

Las temperaturas seguirán bajando levemente, aunque se mantendrán elevadas para la época con 36°C en Toledo, 35°C en Ciudad Real, y 33–34°C en el resto. El viento soplará flojo, cambiando de dirección a lo largo del día.