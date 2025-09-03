Castilla-La Mancha confía en la aprobación "sin problemas" de su nuevo Estatuto de Autonomía

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha mostrado confianza este miércoles en que la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de la región no enfrentará dificultades durante su debate en el Congreso de los Diputados, programado para el 7 de octubre.

Según Padilla, existe una mayoría sólida garantizada por el acuerdo entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) en las Cortes regionales, por lo que "habrá mayoría más que suficiente".

Además, la consejera ha adelantado que octubre será un mes clave, en el que se espera celebrar el Debate sobre el Estado de la Región. Tal y como ha recalcado, en ese espacio, el presidente Emiliano García-Page reafirmará sus compromisos y presentará nuevas iniciativas para el próximo año.

Padilla también ha destacado que la Consejería de Hacienda ya está trabajando en los presupuestos regionales para 2026, tras la reciente aprobación del techo de gasto, que asciende a 9.000 millones de euros.

La portavoz ha subrayado que esta favorable perspectiva para el cierre del año se debe a la "estabilidad política y económica" que caracteriza a Castilla-La Mancha, un entorno que facilita la tramitación segura y eficiente de estas tramitaciones.