Castilla-La Mancha tendrá su propio sistema de intercambio de libros gratuito para alumnos a partir del próximo curso

Aunque son muchos los colegios e institutos que solo usan los libros en formato online, aun hay muchos otros que siguen optando por la educación con libros de texto impresos. No obstante, los libros de texto se han convertido con el paso de los años, en un gran gasto que no todas las familias pueden asumir. Ya son muchas las comunidades autónomas donde se practica el intercambio de libros y, a partir del próximo curso, Castilla-La Mancha también contará con esta medida.

Las familias castellanomanchegas que lo deseen, a partir de septiembre de 2024, cuando se inician las clases oficialmente, podrán solicitar de una manera fácil y gratuita los libros del próximo curso gracias al llamado 'banco de libros', organizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así funcionará el banco de libros a partir del próximo curso en Castilla-La Mancha

Este banco de libros comprenderá todos los cursos desde primero de Primaria hasta cuarto de la ESO y su método será muy sencillo. Para poder optar a un lote de libros del curso deseado, las familias tendrán que aportar los libros que hayan usado sus hijos durante el curso pasado. Tal y como un intercambio de libros.

Además, si hay familias vulnerables que no pueden dar ningún lote de libros previo para acceder al intercambio, podrán optar a las becas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como ha informado el Gobierno regional.

No obstante, como ocurre en todos los intercambios de libros, existen unas normas básicas de cuidado de los mismos. Puesto que el objetivo es la colaboración entre familias y que un mismo libro pueda ser usado por diferentes alumnos en distintos años, estos tienen que tener un cuidado básico. Pues no pueden estar rotos ni muy pintados porque entonces no podrán optar a obtener otro libro para el curso siguiente.

Este servicio se realizará en los mismos centros educativos con el fin de encadenar "generación tras generación, ayudándonos los unos a los otros", explicó el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Para terminar este anuncio, el presidente realizó una reflexión en alto para animar a las familias a participar en este sistema de intercambio de libros durante el próximo curso: "Imaginen conmigo lo hermoso que es que los chavales que dejan un libro cuando han terminado de estudiar con él, que los padres aporten ese material, esa documentación, para los que vienen".