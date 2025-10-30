Chamorro deja su acta de concejal en Ciudad Real y acusa a Regino Pérez de "robar voluntad popular"

El diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado su decisión de dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital, en la que ha acusado a Regino Pérez -edil que tomará posesión este viernes como concejal no adscrito pese a presentarse en la lista de Vox- de "robar la voluntad popular" al desvincularse del partido antes de ocupar el cargo.

"Ha secuestrado un acta que no le corresponde", ha señalado en rueda de prensa, al tiempo que ha añadido que "lo normal sería que cuando alguien rompe con un partido renuncie al acta de concejal; sin embargo, este hombre se aferra a ella".

Así lo ha avanzado durante su intervención, en la que ha explicado que esta decisión se debe a la dificultad de compaginar ambas responsabilidades al cien por cien y que la toma por "coherencia".

Su renuncia permitirá que el acta sea recogida por Iván Mora, "la persona a la que realmente le correspondería" el acta de concejal. Por su parte, Fátima de la Flor asumirá la Portavocía del grupo municipal, decisión que se hará efectiva este viernes.

Chamorro ha pedido "disculpas a los vecinos de Ciudad Real" por los errores en la confección de la candidatura de 2023 al haber contado "con este tránsfuga" y ha asegurado que "Vox está más fuerte que nunca y seguirá luchando con honradez por el sentido común".

'Caso mandalas'

Durante su trayectoria, formó parte del equipo de gobierno junto al Partido Popular hasta que el pacto se rompió en febrero a raíz del 'caso mandalas', una polémica que surgió cuando Vox pidió retirar un cuaderno escolar del Ayuntamiento con ilustraciones sobre diversidad familiar, al considerarlo 'adoctrinador'.

La negativa del alcalde, Francisco Cañizares, puso fin del acuerdo y supuso la retirada de competencias a los concejales de Vox. Desde entonces, las relaciones entre PP y Vox en el Consistorio se han caracterizado por continuos desencuentros.

Su labor sigue como diputado

Pese a su dimisión como concejal y tras haber ejercido como teniente alcalde desde el inicio del mandato, Chamorro seguirá desempeñando su labor como diputado nacional, donde forma parte de varias comisiones en el Congreso de los Diputados. Además, continuará defendido los intereses de los ciudadrealeños y de toda Castilla-La Mancha desde Madrid.

El parlamentario ha asegurado que su salida del Ayuntamiento no supone un retroceso, sino una reorganización del trabajo político para reforzar la acción de Vox.