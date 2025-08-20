Cae desde un muro de 20 metros y muere en el acto en una carretera de Albacete

Un hombre de 58 años ha fallecido este miércoles, 20 de agosto, mientras trabajaba en el término municipal de Ayna (Albacete), al precipitarse desde una altura de 20 metros en un punto de difícil acceso de la carretera CM-3203.

El suceso ocurrió en torno a las 11.30 horas en el kilómetro 68 de dicha vía, concretamente en la pedanía de Royo-Odrea, perteneciente al municipio albaceteño.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el varón cayó desde un saliente rocoso mientras se encontraba trabajando en la zona.

Debido a la complejidad del terreno, ha sido necesaria la intervención de los bomberos del parque de Molinicos para acceder al lugar del accidente y proceder al rescate del cuerpo.

Hasta allí también ha desplazado una ambulancia de urgencias, un helicóptero medicalizado y un equipo sanitario, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida, ya que el trabajador ha fallecido en el acto.

Agentes de la Guardia Civil también han acudido al lugar para colaborar en el dispositivo de emergencia.