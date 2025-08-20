Sucesos
Controlado un incendio forestal en el límite entre Méntrida y Aldea del Fresno
Desde Castilla-La Mancha se han movilizado seis medios aéreos y dos terrestres, que han colaborado con los cuatro helicópteros y 11 dotaciones de la Comunidad de Madrid
Los servicios de extinción de incendios de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han logrado controlar a las 19.39 horas de este miércoles un incendio forestal declarado entre los municipios de Méntrida (Toledo) y Aldea del Fresno.
El fuego, originado en torno a las 14.00 horas, ha afectado principalmente a pasto y vegetación baja, así como a algunas encinas, sin que se haya visto comprometida ninguna zona urbana ni se hayan registrado daños personales.
Desde Castilla-La Mancha se han movilizado seis medios aéreos y dos terrestres, que han colaborado con los cuatro helicópteros y 11 dotaciones de la Comunidad de Madrid, junto a brigadas y agentes forestales. Gracias a la rápida actuación, las llamas no han llegado a propagarse más allá del perímetro inicial.
El incendio, cercano a la carretera M-150, ha obligado a desplegar a la Guardia Civil para regular el tráfico en la zona. Aunque el fuego está bajo control, los equipos terrestres continúan trabajando en las labores de enfriamiento y vigilancia del terreno para evitar posibles rebrotes.
Un dispositivo sanitario preventivo del Summa 112 también ha sido activado como medida de precaución.
✕
Accede a tu cuenta para comentar