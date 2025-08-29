Cortes de tráfico en la carretera del Polígono por la instalación de una pasarela: los puntos afectados desde este lunes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de acondicionamiento e integración urbana en la carretera TO-23, ubicada en la provincia de Toledo. Por ello, a partir del lunes 1 de septiembre, desde las 8.00 horas, se implementarán cortes y desvíos en el tráfico.

En concreto, se cerrarán el ramal de incorporación de la calzada derecha (sentido Ocaña) y el ramal de salida de la calzada izquierda (sentido Toledo) entre los kilómetros 2 y 3 de la TO-23, hasta que finalicen las obras.

Además, para la instalación del tramo central de la nueva pasarela metálica, de forma puntual y en horario nocturno (a partir de las 18.00 horas), se estrechará el carril derecho de la rotonda en la calle Río Arlés sobre la TO-23 y se cortará el acceso al soterramiento de la carretera.

Como rutas alternativas, los vehículos que circulen por la calzada derecha (sentido Ocaña) deberán desviarse por la calle Río Guadalmena, mientras que en la calzada izquierda (sentido Toledo) se desviarán por la calle Río Marches. El tráfico por el tronco principal de la TO-23 seguirá con normalidad. No obstante, durante el corte nocturno, el soterramiento de la TO-23 permanecerá cerrado.

El proyecto, con un presupuesto de 3,6 millones de euros financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), busca mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, separándolos del tráfico rodado y facilitando el cruce seguro de la carretera mediante una pasarela a distinto nivel, evitando los actuales pasos peatonales.