Herido un hombre tras empotrarse su coche contra una tienda en Ciudad Real

Un hombre de 60 años ha resultado herido este martes al chocar con el coche que conducía contra lafachada de un comercio en Ciudad Real.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.00 horas del mediodía en la avenida Valdepeñas, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Debido al impacto, ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que han tenido que excarcelar al conductor del vehículo.

Posteriormente, ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital General de Ciudad Real. Al lugar del suceso también han acudido agentes de la Policía Local.