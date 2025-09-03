Este pueblo de Castilla-La Mancha registra una de las mínimas más frías de España con menos de 5 grados

Después de un agosto sofocante marcado por una ola de calor que parecía interminable, septiembre ha traído un respiro térmico a Castilla-La Mancha. Pero si hay un lugar donde este cambio se nota con especial intensidad es en Molina de Aragón (Guadalajara), que vuelve a hacer honor a su fama de 'la Siberia española'.

En los últimos días, este municipio ha registrado temperaturas más propias del invierno que del arranque del otoño meteorológico. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este miércoles ha amanecido con apenas 4,7 grados a las 7.30 de la mañana, convirtiéndose en la tercera mínima más baja del país.

Estas bajas temperaturas tan habituales son el motivo por el que Molina de Aragón recibe el mote de 'Siberia española' y es que la localidad convive todo el año con valores térmicos por debajo de la media nacional.

Incluso en verano, cuando buena parte de España no logra conciliar el sueño por el calor, aquí las noches suelen descender sin problema por debajo de los 10 grados, obligando a tener siempre la manta a mano.

Previsión para este miércoles

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión en Molina de Aragón para la jornada de este miércoles, 3 de septiembre, estará protagonizada por cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas llegarán a 28 grados, mientras que las mínimas se posicionarán en 6 grados.

En el resto de la comunidad autónoma, se mantiene la tónica de cielos espejados, aunque se esperan intervalos de nubes altas que entran de norte a sur por la noche. Por su parte, el viento será flojo variable tendiendo a mediodía, salvo en Albacete, a oeste y suroeste y de nuevo a variable al final en toda la mitad oriental.

Las temperaturas en la región ascenderán de forma generalizada. Las mínimas registrarán valores de 17 grados en Toledo, 15 en Albacete y Ciudad Real, 14 en Guadalajara y 12 en Cuenca. Las máximas superarán los 30 grados en todo el territorio castellanomanchego, situándose en 33 grados en Toledo y Ciudad Real, 32 en Albacete y 21 en Cuenca y Guadalajara.