Luz verde al gran proyecto urbanístico de Toledo: conectará cuatro barrios con 575 nuevas viviendas

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento acordó este martes la aprobación inicial de las bases del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) Palacio, que prevé unir los barrios de Buenavista, la Legua, Valparaíso y Tres Culturas en Toledo con la construcción de unas 575 viviendas en altura, además de zonas verdes y las correspondientes áreas dotacionales.

Así lo avanzó el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, quien subrayó que este PAU inicia su andadura urbanística con varias etapas, en las que se podrán ir incorporando mejoras hasta su aprobación definitiva, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

De igual modo, Delgado detalló que el proyecto abarca más 18 hectáreas de terreno delimitadas al norte por la TO-21, al sur por la avenida Adolfo Suárez, al este por la calle de los Concilios y al oeste por el arroyo de la Era, frente al Observatorio Geofísico.

En este punto, recalcó que "se ha optado por la altura para ganar espacio libre", añadiendo que, en base a las exigencias de la legislación urbanística, el 40% de la edificabilidad en este PAU irá destinado a algún tipo de vivienda protegida. "Mientras se desarrollan los trabajos del POM, Toledo no puede parar", puntualizó.

Otras mejoras

Por otro lado, y tras el visto bueno de la Junta, se procedió a la aprobación definitiva de la ampliación del Polígono Industrial, que contará con una superficie de más de 700.000 metros cuadrados.

También se aprobó el Plan Especial de Reforma Interior de mejora en la antigua sede del Colegio de Arquitectos, en concreto, en el edificio situado en la calle Hospedería de San Bernardo, número 1 que -aunque actualmente sin uso- pasará a convertirse en establecimiento hotelero.

Asimismo, la Comisión acordó la aprobación de reforma interior de mejora en elinmueble situado en la calle de la Plata, número 18, propiedad de Telefónica, que continuará prestando sus servicios como compañía en la planta baja, mientras que el resto del inmueble estará destinado a uso residencial.

Por último, salió adelante el sometimiento a información pública del Plan Especial de Reforma Interior de mejora de la ordenación detallada en San Jerónimo, en los cigarrales de Toledo, además del estudio de detalle para la instalación de ascensores en varios edificios de la calle Levante.