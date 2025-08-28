Nuevo episodio violento en Urgencias de Ciudad Real: detenido un joven por amenazar a una médica

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Ciudad Real han detenido en la madrugada de este jueves a un joven de 24 años acusado de proferir amenazas graves y cometer vejaciones contra el personal sanitario del servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

El suceso ocurrió poco antes de las 2.00 de la madrugada, cuando el paciente, disconforme con el diagnóstico recibido, comenzó a amenazar a la médica que lo atendía. Además, profirió amenazas y vejaciones a otros tres profesionales que acudieron en apoyo de la doctora.

Inicialmente, fue el personal de seguridad privada del hospital quien intervino, pero finalmente el caso fue asumido por la Policía Nacional, que procedió a la detención del joven.