'La Rojita' regresa a Guadalajara tras 14 años con un partido frente a Noruega

Guadalajara acogerá el próximo 10 de octubre un atractivo encuentro internacional de fútbol. La selección española Sub-21, dirigida por David Gordo, se medirá a Noruega en un partido amistoso que se disputará en el estadio Pedro Escartín, en una cita clave dentro del calendario de preparación para el Campeonato de Europa Sub-21 de 2027.

El duelo servirá para ajustar el sistema y dar rodaje a una nueva generación de futbolistas que afronta el inicio de ciclo con gran ambición. Este amistoso se enmarca en una agenda intensa para 'La Rojita', que comenzará en septiembre la fase de clasificación europea con partidos frente a Chipre -el día 5, en casa- y Kosovo -el día 9, fuera-, y continuará en octubre con un tercer encuentro oficial ante Finlandia, en Castellón.

El Pedro Escartín, con capacidad para 6.000 espectadores y sede habitual del CD Guadalajara, volverá a acoger un partido de la Sub-21 14 años después. La última vez fue en febrero de 2011, cuando España venció a Dinamarca por 2-1 con goles de Emilio Nsue y Ander Herrera.

La Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara colaboran en la organización del evento, que permitirá a la afición local disfrutar del talento emergente del fútbol nacional. En los próximos días se anunciarán tanto el horario del encuentro como la apertura del proceso de venta de entradas.

La visita de la Sub-21 supone una oportunidad única para que la afición castellano-manchega arrope al combinado nacional en su camino hacia el Europeo de Serbia y Albania 2027.