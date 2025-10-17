Leire Martínez, tras el regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh y el posicionamiento de "Operación Triunfo": "¿Conseguiré no llorar?"

El regreso oficial de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero es uno de los temas de la semana. Después de meses de rumores y especulaciones, la banda confirmaba la noticia con un emotivo comunicado que no ha estado exento de polémica tras anunciar su vuelta justo cuando se cumple el primer aniversario de la salida de Leire Martínez, antigua vocalista.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable (...) De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", rezaba el escrito.

Leire, la otra gran protagonista

"Operación Triunfo", horas antes de la confirmación del regreso de Amaia Montero, se posicionó con Leire Martínez, jurado del programa, y comunicaron a los alumnos que la próxima semana cantarían la canción de "Mi nombre", primer single de la cantante en solitario tras su salida de la banda. "Una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire por cosas, que lo sepáis. Desde aquí, Leire Martínez, te queremos", declaraba Noemí Galera en el reparto de temas.

La cantante Leire Martínez Gtres

Muy emocionada por este gesto, Leire Martínez ha compartido en redes un vídeo del ensayo de "Mi nombre" de los alumnos de la academia. "¿Conseguiré no llorar de la emoción el lunes durante la actuación?", ha escrito la artista. Mientras todas las miradas continúan sobre ella, la cantante sigue con su agenda laboral y ayer apareció por sorpresa en el concierto de Saiko en el Movistar Arena de Madrid. "Madrid, haced ruido por Leire, que es una reina", dijo el artista cuando presentó a Leire antes de interpretar "Mariposas", su colaboración.

Primeras palabras de Leire

Horas después del anuncio de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez rompía su silencio en "El tiempo justo". "Yo estoy a lo mío, trabajando y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo", señalaba la cantante al programa de Telecinco. "Lo que sea, pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia. Yo estoy a lo mío y nada, te agradezco la llamada y el interés".