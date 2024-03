Page defiende a Armengol y a Begoña Gómez: " no tengo ninguna duda de que no han jugado al enriquecimiento"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el III Foro Económico Español de Castilla-La Mancha organizado por El Español y El Digital de CLM ha defendido a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tras las acusaciones de su posible vinculación conla trama de corrupción "Koldo",

"Yo a Francina, como presidenta de Baleares la he visto siempre actuar con la mejor intención", ha asegurado Page, quien cree rotundamente que la actual presidenta del Congreso "ni se ha lucrado ni ha propiciado, conscientemente, lucro ilegal de nadie".

En este momento, "hasta simplemente una coincidencia en la calle con uno de los afectados, te contamina, ha señalado el jefe del ejecutivo regional a lo que ha añadido posteriormente "otra cosa distinta es que se hayan hecho las cosas mejor o peor y que eso tenga consecuencias".

Emiliano García-Page se ha solidarizado con Armengol quien asegura que está atravesando una situación "nada agradable" porque "antes de la investigación, ya hay conclusiones, y ya hay exigencias de responsabilidades".

Page dice tener "una buena relación siempre" con el ministro de transportes, José Luis Ábalos, quien dice está aplicando "a conciencia, literalmente, el Manual de Resistencia", refiriéndose al libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PAGE TAMBIÉN DEFIENDE A BEGOÑA GÓMEZ

El Confidencial publicó el pasado martes una serie de reuniones que mantuvo Begoña Gómez con el consejero delegado de Globalia, holding de Air Europa, Javier Hidalgo, como con el presunto comisionista del Ministerio de Transportes, el empresario Víctor de Aldama. Según apuntan desde Génova, estos encuentros vinculan a la mujer de Pedro Sánchez con la trama "Koldo" por un supuesto tráfico de influencias tras la aprobación de una inyección de 475 millones a Air Europa de fondos públicos por parte del Ejecutivo de Sánchez.

Por su parte, García-Page la ha defendido: "No tengo ninguna duda de que tiene el máximo derecho a tener ocupación, actividad, pero no tengo ninguna duda de que no ha jugado al enriquecimiento. Que para mí es importante".

"El papel que tiene el consorte de un presidente es muy delicado, en la medida en que no tiene estatus oficial, pero se le juzga como si lo tuviera", ha añadido.

"Una cosa es que haya gente que abuse de ti, que haga las cosas mal y, por tanto, no hay que excusarlos, bajo ningún control. Y otra cosa muy distinta es que uno se haya beneficiado personalmente, al menos que eso quede claro", ha recalcado el presidente regional.