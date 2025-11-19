Cuándo encienden las luces de Navidad en Madrid

La Navidad es, sin duda, una de las épocas más esperadas en Madrid. Con las festividades a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para transformarse en un auténtico espectáculo de luces y colores. Cada rincón se llena de ambiente festivo, mercadillos tradicionales, actividades especiales y, por supuesto, el famoso alumbrado navideño. El primer paso para dar la bienvenida a esta temporada es conocer la fecha del encendido de luces de Navidad en Madrid, el evento que marca oficialmente el inicio del periodo navideño. Descubre cuándo y dónde tendrá lugar en 2025.

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Madrid?

Madrid inaugurará oficialmente la Navidad el sábado 22 de noviembre. El acto principal se celebrará a las 19:30 horas en la Plaza de Cibeles, punto central de la ceremonia, aunque las luces se extenderán a los 21 distritos de la capital.

El encendido no solo da inicio a la iluminación, sino también a la programación especial navideña que se desarrollará por toda la ciudad. Cada año, miles de personas se acercan para disfrutar de este momento tan esperado.

Novedades: videomapping y concierto de Pablo López

La inauguración del alumbrado va mucho más allá de pulsar un botón. Este año, la Plaza de Cibeles acogerá un espectáculo de videomapping, donde la fachada del emblemático Palacio será decorada con imágenes creadas mediante inteligencia artificial y tecnología 3D.

El show contará un relato visual sobre la energía de la Navidad en Madrid, combinando animaciones 3D e inteligencia artificial, gracias al trabajo de más de 150 profesionales y 14 proyectores de última generación.

Tras el encendido oficial, el piloto Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally, activará la iluminación junto al alcalde. A continuación, la música será protagonista con un concierto en directo de Pablo López, quien interpretará su repertorio al piano.

Dónde disfrutar de las luces de Navidad en Madrid

La iluminación navideña de Madrid abarca más de 240 puntos de la ciudad, ofreciendo múltiples lugares desde donde contemplarla. Entre los más destacados están Plaza de Cibeles, Gran Vía, Puerta del Sol, calle Alcalá, Plaza Mayor y Paseo del Prado.

Además de estos espacios clásicos, en los 21 distritos se decorarán calles y plazas con cadenetas de luces, árboles de Navidad gigantes y motivos luminosos. En total, se instalarán 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos, 13 grandes abetos y más de 13 millones de bombillas LED.