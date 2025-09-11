Quema el sofá con un cigarro y acaba intoxicado en el hospital

Un hombre de 57 años ha sido trasladado de urgencia al Hospital General Universitario de Toledo esta madrugada tras inhalar humo tras quemarse el sofá en la buhardilla de su casa ubicada en Illescas (Toledo).

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 2.50 horas a causa de un cigarro encendido, momento en el que se activó el aviso a los servicios de emergencia, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Illescas y una UVI, que fue la encargada de evacuar al afectado al hospital.