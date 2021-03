Tudanca: “Cs no confía en el PP; están diciendo que son unos corruptos”

Tras presentarse la semana pasada la moción de censura contra Fernández Mañueco, en Castilla y León ya ha comenzado la cuenta atrás para que se produzca este debate en el Parlamento autonómico -de momento, mañana se reúne la Mesa de las Cortes para decidir si la iniciativa presentada por los socialistas cumple con los requisitos-, pero también para que el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, consiga los apoyos que le hacen falta para que la iniciativa salga adelante y pueda convertirse en el próximo presidente de la Junta. Para ello necesita de Ciudadanos, y más en concreto del apoyo de al menos cuatro procuradores de esta formación, de los doce que posee contando con que cuenta con los 35 de los suyos y dos de Podemos para obtener los 41 que darían la mayoría de la Cámara , pero el Grupo Parlamentario naranja ya ha dejaba claro el pasado viernes en una rueda de prensa que están unidos y que son una piña y no están en venta, y que no van a cambiar de parecer.

La situación es complicada, y de hecho en Ferraz prácticamente lo descartan aunque Tudanca está obligado ya a dar la batalla e intentarlo. De momento este lunes ha pedido a Ciudadanos que reflexione “por decencia y limpieza” y se ha basado en el mensaje que lanzaba ayer domingo la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, en el que acusaba al PP de estar detrás de uno de los “escándalos políticos más infames” de los últimos tiempos, en referencia a lo ocurrido en la Región de Murcia, que calificaba como un acto de “corrupción política con el único objetivo de atacar a Ciudadanos y a su líder, Inés Arrimadas.

Unas críticas hacia el PP que le han servido a Tudanca para asegurar que Ciudadanos ya sí que no tiene “ninguna razón” para no apoyar la moción de censura que ha presentado contra el presidente de la Junta. “Son ellos mismos, en Ciudadanos, los que están diciendo que no pueden confiar en el PP porque es un partido corrupto y que se comporta como una mafia comprando diputados para tumbar Gobiernos”, decía el líder de los socialistas, mientras se dirigía a los representantes que de este partido “que aún quedan”, en un dardo a la formación, para pedirles que sean “honestos” y “decentes” y reflexionen detenidamente sobre lo que está ocurriendo y respalden la moción.

Tudanca advertía de que lo que está viviendo en Castilla y León en los últimos días, es un “espectáculo bochornoso” y aseguraba que no alberga ninguna esperanza de que el Partido Popular haya cambiado o aprendido algo para apartarse de la corrupción. “Han ido a peor y no tienen remedio ni propósito de enmienda”, apuntaba, mientras denunciaba una vez más el “!daño irreparable” que, en su opinión, el PP está causando a la Comunidad.

Y respecto a lo que aseguraba el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, de que si la moción de censura no sale adelante, Luis Tudanca debería marcharse, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista contestaba atacando al Partido Popular por intentar introducir en la opinión publica un “debate perverso”. Al respecto, el dirigente del PSOE apuntaba que los populares quieren situar a la misma altura y juzgar de la misma manera la “corrupción sistémica del PP que la moción de censura, “que es un mecanismo constitucional y democrático para quitar a un Gobierno que está ejerciendo”, decía.

“O sea que aquí resulta que los que tenemos que dar explicaciones somos los que nos enfrentamos a la corrupción del Partido Popular, pues no, no y no”, señalaba, mientras afeaba a los populares de Castilla y León “que no hayan emitido ni el más mínimo reproche a lo ocurrido en Murcia “porque son cómplices y aquí en Castilla y León harían lo mismo si es que no lo han hecho ya”, afirmaba.

No le preocupa su futuro

Ya la semana, en rueda de prensa y preguntado por este periódico sobre su futuro si pierde la moción de censura, Luis Tudanca aseguraba que le da igual, que nunca le ha preocupado ni antes ni ahora, y que siempre hará todo lo posible por el futuro y el bienestar de esta tierra “para que tenga el futuro que se merece”. “Es mi forma de entender la política y nadie ni nada me va a hacer cambiar”.

Tudanca se mostraba pese a ello convencido de que al final saldrá adelante la iniciativa. “Nos presentamos sin mochila ni peajes, con honestidad y humildad, y conscientes del momento histórico que vive esta Comunidad y lo que se juega, pero, sobre todo, lo hacemos por responsabilidad para con los castellanos y leoneses que han visto como la pandemia ha hecho visible y en el peor momento posible la incapacidad de la Junta para gestionar la situación”, finalizaba.