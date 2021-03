Lunes 22 o miércoles 24 de marzo, posibles fechas para la moción de censura en Castilla y León

El debate parlamentario de la moción de censura presentada por el socialista Luis Tudanca para desalojar del Gobierno autonómico al presidente Alfonso Fernández Mañueco podría llevarse a cabo en las Cortes el próximo lunes 22 de marzo.

Aunque de no ser esta la fecha, el otro día que contempla la Cámara autonómica es el miércoles 24 de marzo, ya que el martes 23 está agendada la visita del Rey Felipe VI a la Comunidad, lo que condiciona la agenda parlamentaria de ese día, han informado a Efe fuentes parlamentarias.

La Mesa de las Cortes, que es el órgano de gestión y dirección del Parlamento regional, se reúne este martes para ver si la iniciativa presentada con la firma de los 35 procuradores del partido del puño y la rosa que conforman la Cámara autonómica cumple con los requisitos establecidos en el reglamento de las Cortes y para fijar igualmente el calendario a seguir hasta el día del debate.

Así, en los dos próximos días se abre un periodo de espera para ver si se presenta alguna moción de censura más y el viernes la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para ordenar los debates se discutirán la semana que viene, entre los que podría encontrarse la propia moción de censura.

Los socialistas presentaron la semana pasada esta moción de censura con la que llevaban dos semanas amenazando de forma precipitada tras lo ocurrido en Murcia y su expansión a Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso convocaba elecciones para el 4 de mayo para evitar que le presentaran también otra iniciativa de este tipo para desalojarla del poder.

Pero la moción presentada por los 35 procuradores del Grupo Socialista en las Cortes, que logró sumar al poco el apoyo de los dos representantes de Podemos, es por el momento insuficiente para que prospere, ya que harían falta al menos otros cuatro votos afirmativos para que la votación saliese adelante y, de momento, los proponentes de esta iniciativa no los tienen.

Ni de Por Ávila, ni de Vox, ni de la UPL, pero tampoco de Ciudadanos, el partido clave, ya que suponiendo que el PSOE contara con todos los votos del Grupo Mixto, necesitaría al menos uno más de la formación “naranja”, pero el Grupo Parlamentario de Cs, formado por doce parlamentarios, cerró filas el pasado viernes y negó cualquier cambio de parecer confirmando así que no apoyarían la moción de censura.

Las Cortes de Castilla y León están conformadas por 81 procuradores: 35 del Grupo Socialista, 29 del Popular, 12 de Ciudadanos y ya, en el grupo Mixto, Podemos (2), UPL (1), Vox (1) y Por Ávila (1), por lo que la mayoría absoluta está fijada en 41 escaños.

Luis Tudanca, secretario regional del PSOE, atiende a los periodistas tras presentar la moción de censura

Tudanca, obligado a intentarlo

Pese a que l situación es complicada, y de hecho en Ferraz prácticamente lo descartan, Luis Tudanca está obligado ya a dar la batalla e intentarlo. De momento ha pedido a Ciudadanos que reflexione “por decencia y limpieza” y se ha basado en el mensaje que lanzaba el pasado domingo la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, en el que acusaba al PP de estar detrás de uno de los “escándalos políticos más infames” de los últimos tiempos, en referencia a lo ocurrido en la Región de Murcia, que calificaba como un acto de “corrupción política con el único objetivo de atacar a Ciudadanos y a su líder, Inés Arrimadas.

Unas críticas hacia el PP que le han servido a Tudanca para asegurar que Ciudadanos ya sí que no tiene “ninguna razón” para no apoyar la moción de censura que ha presentado contra el presidente de la Junta. “Son ellos mismos, en Ciudadanos, los que están diciendo que no pueden confiar en el PP porque es un partido corrupto y que se comporta como una mafia comprando diputados para tumbar Gobiernos”, decía el líder de los socialistas, mientras se dirigía a los representantes que de este partido “que aún quedan”, en un dardo a la formación, para pedirles que sean “honestos” y “decentes” y reflexionen detenidamente sobre lo que está ocurriendo y respalden la moción.

Tudanca advertía de que lo que está viviendo en Castilla y León en los últimos días, es un “espectáculo bochornoso” y aseguraba que no alberga ninguna esperanza de que el Partido Popular haya cambiado o aprendido algo para apartarse de la corrupción. “Han ido a peor y no tienen remedio ni propósito de enmienda”, apuntaba, mientras denunciaba una vez más el “daño irreparable” que, en su opinión, el PP está causando a la Comunidad.