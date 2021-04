Fernández Mañueco y Arrimadas escenifican este martes la unidad de PP y Cs en Castilla y León

Dice el sabio refranero español que “más vale tarde que nunca”, que bien podría aplicarse al encuentro que mantendrán este martes el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pco antes de las doce del mediodía en la sede de la Junta de Castilla y León en Valladolid

Una reunión que llega veintidós días después de cuando estaba prevista, el pasado 15 de marzo, con el objetivo de trasladar a la opinión pública la unidad entre PP y Ciudadanos en Castilla y León así como que el pacto para la gobernabilidad firmado por ambas formaciones no estaba en riesgo, ante la moción de censura que acababa de presentar el PSOE de Luis Tudanca para tumbar al Gobierno de coalición, pero que se tuvo que aplazar debido a la convocatoria de un Comité Ejecutivo Extraordinario de Ciudadanos para abordar la crisis abierta en el partido “naranja” tras esta iniciativa en la región castellano y leonesa precedida de otra en Murcia así como de la convocatoria de elecciones anticipada en la Comunidad de Madrid.

Tres semanas de convulsión política en España y en plena pandemia del coronavirus, en las que las mociones de censura de la región de Murcia y de Castilla y León no salieron adelante, lo que ha supuesto dos grandes fiascos para el PSOE y Pedro Sánchez -no así en el Ayuntamiento de Murcia, donde si prosperó-, y en las que la política española se centra ahora en los comicios del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Fernández Mañueco e Inés Arrimadas escenificarán por tanto esa unidad existente en Castilla y León entre PP y Ciudadanos de cara a los dos años que restan de legislatura, y máxime después de que ambas formaciones hayan perdido la mayoría absoluta en la Cámara autonómica tras la fuga de la ex procuradora de Cs por Salamanca, María Montero, al Grupo Mixto como no adscrita, lo que provocará que a partir de ahora PP y Cs necesiten del apoyo de un procurador de otra formación, ya sea de Vox, Por Ávila, UPL o bien de la mencionada María Montero -ya que se descarta cualquier acuerdo con PSOE y Podemos- para poder sacar iniciativas parlamentarias o proyectos de Ley.

Una unidad que, además, ha salido más reforzada si cabe tras la moción de censura fallida de los socialistas de Tudanca, según destacaban tanto el presidente de la Junta como su vicepresidente, Francisco Igea, de Cs.

De hecho, es más que probable que, dado el grado de cumplimiento del acuerdo de cien puntos firmado por ambas formaciones para este mandato, dicho pacto pueda renovarse pensando en lo que resta de mandato y debido también a los cambios que se han producido este año por la crisis sanitaria del coronavirus,

Jornada intensa para Arrimadas

La visita de Inés Arrimadas a Castilla y León para reunirse con el presidente de la Junta se completará después con un encuentro en las Cortes regionales con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, integrado ahora por once diputados tras la marcha de Montero, en la que estará el propio presidente del Legislativo, Luis Fuentes, y el vicepresidente Igea, que fue quien compitió con Arrimadas no hace mucho en unas Primarias por el liderazgo del partido tras la marcha de Albert Rivera, con claras discrepancias entre ellos por el modelo de partido que defendía una, más centralizado, y el otro, con más participación para las agrupaciones.

Tras esta reunión, la lideresa de Ciudadanos se trasladará a Palencia, donde se encontrará con el alcalde de la ciudad, Mario Simón, de su partido, y finalizará esta intensa jornada de trabajo en la Comunidad participando en la reunión presencial y telemática del Comité Autonómico de Ciudadanos en Castilla y León, presidido por Gemma Villarroel, y primero que se celebra en la Comunidad tras las heridas abiertas en esta formación a nivel nacional, que han desembocado en la marcha de pesos pesados como Toni Cantó, y cuyas consecuencias están todavía por determinarse.