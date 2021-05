El Festival de Fotografía de Castilla y León se convierte en su primera edición en un referente internacional

El I Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León (FIFCYL), que se celebra en Palencia desde el 20 de abril, llega a la recta final convertido en referente internacional para reivindicar la fotografía como forma artística dentro de la programación cultural de la Comunidad Autónoma.

La primera edición de este festival, que concluye el próximo 29 de mayo, “ha generado un gran interés a nivel comunicativo” y obtenido “un gran éxito de público y crítica y mucha repercusión en los medios de comunicación”, afirman sus organizadores.

FIFCYL se ha concebido como un espacio de encuentro, reflexión, comunicación e intercambio cultural, y ha reunido en Palencia a grandes nombres de la fotografía nacional e internacional en un evento único que ha congregado a 50 artistas en un programa con más de 25 actividades gratuitas, presenciales y online, con 11 exposiciones, nueve conversaciones y conferencias y un ciclo de cine.

Ha logrado, según los organizadores del certamen, un “importante posicionamiento” a nivel internacional, y suscitado un “importante interés” entre colectivos de fotógrafos de Japón, China y Estados Unidos (EEUU), que se han ofrecido para valorar opciones de colaboración futura.

Teniendo en cuenta las apariciones en prensa escrita, con casi un centenar de impactos, el valor económico supera los 250.000 euros, cifra muy superior a la inversión en el mismo, lo que “da idea de la importancia de este tipo de eventos culturales, de la relevancia en su inversión y del retorno de los mismos, que genera un importante desarrollo en las ciudades donde se celebra”.

La primera edición de FIFCYL ha contado con página web propia, en español e inglés, con datos de todas las actividades y espacios del Festival, que ha recibido más de 22.000 visitas. Hasta el próximo sábado, se puede disfrutar de los trabajos de Robert Frank, Lee Friedlander y William Klein en el Museo de Palencia; Joel Meyerowitz, fotógrafo fundamental de la Street photography americana, y los mejores fotógrafos internacionales contemporáneos de los Lucie Awards en la Fundación Diaz Caneja.

Además, están presentes grandes nombres de la fotografía y artistas del siglo XX como Robert Rauschenberg, Helmut Newton, Walker Evans, Arnold Newman, Sally Mann, Stephen Shore en un homenaje al Polaroid en el Centro Cultural Provincial. La artista francesa Valérie Belin abarca los límites de la identidad en la plaza de la Inmaculada en un diálogo con la obra del fotógrafo americano Sandro Miller que plantea con su serie Glory, My Hair, My soul, My freedom unos de los preceptos de la cultura afro americana, tan de actualidad ahora.

Además artistas nacionales como Miguel Vallinas, fotógrafo de Castilla y León con excelente proyección internacional, muestra su obra en la sala Nexo 990 de Monzón de Campos y en el Paseo del Salón Isabel II, y en la plaza Mayor, Álvaro de Castro Cea, fotógrafo de Ampudia, ofrece una serie de retratos realizados hace más de 100 años.