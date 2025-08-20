La Diputación de Segovia destina 35.000 euros para la dotación de equipamiento deportivo a los ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Segovia ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones para dotar de mobiliario y equipamiento deportivo a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con menos de 20.000 habitantes. El objetivo de esta ayuda, que asciende a los 35.000 euros, es fomentar la práctica deportiva y la mejora de las infraestructuras municipales.

Esta convocatoria forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación de Segovia, aprobado el 30 de enero de 2025 y la subvención se concede en especie, mediante la entrega directa del material deportivo y cubrirá la entrega e instalación de dicho material. Asimismo, los materiales serán distribuidos en tres lotes; el primero de ellos consistirá en un juego de dos canastas de baloncesto, el segundo constará de dos porterías de fútbol sala o balonmano y el último de ellos podrá ser una mesa de tenis de mesa de exterior.

La valoración de las solicitudes tendrá en cuenta los siguientes criterios: participación en las campañas de Escuelas Deportivas y Deporte Social 2024/2025, número de habitantes del municipio o entidad, la motivación del municipio para solicitar el material y proyectos o actividades deportivas organizadas en este. Los

beneficiarios deberán hacerse cargo del mantenimiento del material y justificar la subvención en un plazo máximo de sesenta días desde la entrega.

La presentación de solicitudes se hará de forma telemática, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia (https://sede.dipsegovia.es/) en la pestaña ‘Trámites’. El plazo de presentación es de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en este caso la convocatoria estará abierta hasta el día 5 de septiembr