Tudanca descarta presidir Castilla y León con el apoyo de Cs en una hipotética moción de censura

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, descarta ser presidente de Castilla y León con el apoyo de Ciudadanos en una hipotética moción de censura que pudiera plantear la formación “naranja” en esta Comunidad para desbancar a Fernández Mañueco de la Presidencia de la Junta.

“No, rotundamente no voy apoyar una hipotética moción de censura de Ciudadanos. Estamos hablando de sanidad y no de juegos de poder, que eso se lo dejo a los señores Mañueco e Igea”, ha asegurado este martes Tudanca, para quien la formación que lidera Gemma Villarroel ya no existe en la Comunidad y su cabeza visible, el vicepresidente Igea, “desaparecerá” pronto y “afortunadamente” del mapa político de esta tierra.

El líder socialista recuerda que el partido del puño y la rosa ya hizo lo que tenía que hacer con su moción de censura, que buscaba plantear un proyecto alternativo a esta Comunidad, que no salió adelante aunque a punto estuvo tras la “fuga” de la procuradora de Cs, María Montero, al Grupo Mixto,

Lo cierto es que desde que la semana pasada el PP apoyara una proposición no de Ley en las Cortes regionales impulsada por los socialistas con la que pedían la paralización de la reordenación sanitaria prevista por la Junta en el medio rural, el conocido como Plan Aliste, se ha producido un nuevo terremoto político en esta tierra, poco acostumbrada a estas cuestiones, pero donde se vuelve a hablar de moción de censura y de adelanto electoral como ya ocurrió en febrero y marzo de este año.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos funciona correctamente y que su objetivo es agotar la legislatura con sus socios de Cs, pero siempre y cuando haya estabilidad política y financiera, y que en materia sanitaria, pese a lo que se pueda interpretar, ha dicho, ambas formaciones van en la misma dirección.

Pese a ello, las relaciones entre PP y Ciudadanos da la sensación que no pasan por su mejor momento.