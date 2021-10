Palencia clama también por la intención de la CHD de impedir la plantación de chopos en la Cuenca del Duero

El Partido Popular de Palencia se suma al clamor popular que se está produciendo en la Comunidad y exige a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que dé marcha atrás a su Plan Hidrológico de la Cuenca previsto para los próximos seis años en el que se impide la plantación de chopos en los márgenes de los ríos de toda la cuenca.

Una medida que, según el PP palentino, supondrá un impacto económico y medioambiental para el medio rural y afectará a 75.000 populicultores en la Comunidad, así como a entidades locales, dado que el 48 por cientos de las choperas son de su titularidad.

Los populares palentinos se suman así también a los de León que, de la mano del senador Antonio Silván, llevan tiempo advirtiendo de esta situación y alertando de que si se lleva a cabo este plan supondría unas pérdidas económicas cuantificadas en casi 23 millones euros anuales en el tablero fabricado y valor de la madera para propietarios, empresas e industria asociada al chopo en la cuenca del Duero, así como la pérdida de 1.200 empleos en estas zonas, lo que supondrá un retroceso más para la España Vaciada, además de un grave perjuicio medioambiental.

Pese a lo que puede ocurrir, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, ha asegurado que en el PP van a estar siempre con los recursos de la provincia que suponen un desarrollo económico, como ocurre con la plantación de chopos en las riberas de los ríos. “El Gobierno de España no solo no ayuda al reto demográfico, sino que hace todo lo posibles para perjudicar a los propios recursos económicos”, denuncia, en declaraciones recogidas por Ical.

Armisén recuerda que ha tenido ya distintas reuniones con responsables del Estado a nivel institucional y que siempre le han trasladado buenas palabras, pero ni una buena acción. Por este motivo, señala que es el momento de actuar. “Hay que seguir luchando contra las medidas que perjudican de manera directa al medio rural que toma el Gobierno de Sánchez, como ocurre con la regulación del lobo o las choperas”, apunta.

La procuradora Mercedes Cófreces, por su parte, ha presentado en las Cortes de Castilla y León una la Proposición No de Ley para defender las plantaciones de chopos en la cuenca del Duero y que se permita la plantación de choperas en el dominio público hidráulico cartográfico con una distancia de cinco metros a la banda de vegetación natural próxima al cauce de agua bajas, al igual que se hace en las Confederaciones del Ebro y del Miño-Sil.

@mcofreces esta medida afectaría a:



1.700 hectáreas en la provincia de #Palencia, es decir un 26%.



Pérdidas económicas valoradas en 5,4 millones de euros al año.



517 puestos de trabajo.

“El proyecto de la CHD es incoherente y no se entiende, ya que el artículo 34.2 del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero señala como con carácter general no se permitirá las plantaciones de cultivos arbóreos, plantaciones monoclonales en marcos regulares en los cauces de los ríos”, explica la parlamentaria, sorprendida de que con este proyecto se están prohibiendo las plantaciones de chopos, pero no las de olivos, eucaliptos o frutales”.

Además, defiende su labor en la naturaleza ya que las choperas, señala, actúan como filtros verdes y sumideros de carbono, por lo que se convierten en beneficiosas para el medio natural, además de la importancia que genera su aprovechamiento económico para esas zonas, recalcaron.

María José Ortega, procuradora de PPdePalencia: "A Palencia nos afecta directamente, y esto es una clara muestra del desconocimiento más profundo que tiene el partido socialista, el Gobierno de España, de lo que supone el medio rural, lo que supone Palencia y Castilla y León".

En Palencia, hay un total de 6.400 hectáreas de choperas en dominio público hidráulico, de las que se verían afectadas el 26 por ciento de ellas, cerca de 1.700 hectáreas. Una afección que supondrán 5,4 millones de euros de pérdidas al año y 517 puestos de trabajo menos, según advierten en el PP palentino.

Por ello, afirmaron que esta medida de la CHD y del Gobierno de España “muestra su desconocimiento del medio rural y su desconexión con estas zonas, al buscar solamente frases de bien queda con la España vaciada”.