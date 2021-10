Lo más noticioso de este martes 26 de octubre en Castilla y León

Coronavirus

Sin muertes en otra jornada con repunte de contagios

Castilla y León empeora un poquito su situación epidemiológica y en el Gobierno autonómico comienza a existir cierta inquietud ante el repunte de contagios que la Comunidad está experimentando en los últimos días, a lo que hay que sumar la aparición de hasta cuatro casos de la nueva variante delta plus de coronavirus (linaje AY.4.2), más infecciosa y con más transmisibilidad, que está afectando al Reino Unido principalmente.

“Estamos preocupados porque los datos empiezan a serlo”, ha dicho este martes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que pese a ello espera que este repunte no suponga una nueva ola aunque ha dejado caer que si la cosa se mantiene igual se empiezan a tomar medidas de restricción antes de tiempo en lugar de esperar a que la incidencia acumulada a catorce días se dispare nuevamente a los 150 casos por cada cie mil habitantes.

Y es que este martes, la Comunidad ha anotado 123 nuevos contagios, lo que suponen 92 más que ayer y 24 más que hace una semana. Valladolid, con 34, y León, con 20, son las provincias que más positivos han reportado a Sanidad, mientras que Segovia, con tres, y Zamora, con siete, son las que menos, y dejan en 306.632 el total de personas que se han infectado de coronavirus desde que comenzara la pandemia en marzo del pasado año.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 123 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 306.632, de los que 300.145 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/QO2rdPP46b pic.twitter.com/rMQFk3ffKU — Junta de Castilla y León (@jcyl) October 26, 2021

Castilla y León confirma cuatro casos de la nueva variante Delta Plus de la Covid-19 en las provincias de Valladolid y Segovia

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, confirmó cuatro casos de la nueva variante Delta Plus del coronavirus detectados en Castilla y León, en concreto dos en la provincia de Valladolid y otros dos en la de Segovia. Sus nuevas mutaciones indican que es más contagiosa, pero de momento no es resistente a la vacuna.

Ello obliga a no bajar la guardia y a estar muy atentos, más en un contexto en el que la incidencia está subiendo, aunque “no a un ritmo espectacular” en Castilla y León. Así lo precisó hoy la consejera en el desayuno informativo ‘Foro salud’, organizado por Nueva Economía Forum, en el que dijo que la incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad se sitúa en los 44 casos por 100.000 habitantes, cuando hace unas semanas logró estar en los 27.

En todo caso, y aunque se haya dado “marcha atrás”, confía en que esta “posible última ola” se pueda pasar sin tener que tomar medidas drásticas que no gustan, aunque están muy atentes para actuar, si fuera necesario, de manera preventiva lo antes posible. No obstante, no descartó que Castilla y León aplique algunas nuevas, como la exigencia del pasaporte COVID para entrar en recintos cerrados y concurridos, ya que es una manera de garantizar la seguridad, más ahora, que toda la población mayor de 12 años ha tenido la posibilidad de vacunarse.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, participa en el desayuno informativo "Foro salud", de Nueva Economía Forum FOTO: Juan Lázaro/Ical Agencia ICAL

La Católica de Ávila inaugura su 25 curso académico con más de seis mil alumnos y cuatro nuevas titulaciones

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) está de enhorabuena. Y es que este martes esta institución académica ha inaugurado de forma oficial su curso académico en el año en el que cumple un cuarto de siglo de existencia formando a más de 15.000 estudiantes en los tradicionales valores humanos y cristianos.

Un año en el que la UCAV se ha consolidado entre las universidades más relevantes del país y que sigue creciendo en cuanto a número de estudiantes y titulaciones. De hecho, par este curso son más de seis mil los alumnos matriculados entre presenciales y online, de los que 4.500 estudian titulaciones oficiales de grado y máster universitario.

Además de las titulaciones, la oferta académica formada por 17 grados y 17 másteres universitarios, una plantilla de más de 300 personas, más los colaboradores externos que alcanzarían un total de casi 800 personas conformando la plantilla docente y de personal de administración y servicios de la UCAV.

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) celebra el acto académico de inauguración del curso 2021/22. La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, y el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas Auza FOTO: Ricardo Munoz Martin (Spain) www.rmestudios.com Agencia ICAL

Una nueva Renta Garantizada en Castilla y León vinculada a la inserción laboral

Una nueva Renta Garantizada que esté vinculada a la inserción social y laboral de sus beneficiarios y a la escolarización de menores. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los agentes del Diálogo Social trabajan ya en ello y han defendido, durante un encuentro celebrado en Valladolid, y presidido por la consejera Isabel Blanco, la necesidad de revisar esta prestación económica para garantizar un proyecto de vida a sus perceptores, ya que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo se centra en asegurar unos ingresos mínimos de subsistencia.

«La precipitación y falta de diálogo con la que ha actuado el Gobierno ha originado disfunciones, desorientación e inquietud entre los ciudadanos y las familias más vulnerables», lamentaba Blanco.

Una situación que está provocando por un lado que haya unos 2.222 familias con la Renta que perciben menos cuantía que en el IMV, que ha hecho que la Junta haya tenido que complementar con un ingreso extra a los beneficiarios y, lo que es más preocupante, que el 95 por ciento de los que pasan a cobrar el subsidio estatal abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, preside la reunión de Renta Garantizada de Ciudadanía dentro del marco del Diálogo Social FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Rocío Lucas apuesta por “eliminar” la tasa de reposición para rejuvenecer las plantillas en el ámbito universitario

La consejera de Educación, Rocío Lucas, reiteró su apuesta por “eliminar” la tasa de reposición del personal docente universitario con el objetivo “fundamental” de rejuvenecer las plantillas. Lucas reaccionó de este modo ante el anuncio del Ministerio de elevar dicha tasa al 120 por ciento, cuando hasta ahora estaba fijada en un 110.

Un avance que, aunque establece una limitación no deseada por la titular del área en Castilla y León, espera que, al menos, “se materialice ya en algo real”, tal y como explicó, durante la presentación del libro “El bosque de la economía” de la profesora de la Universidad de Salamanca (USAL) Esther del Brío . En referencia al Gobierno de España, la consejera aseguró lamentó estar acostumbrada a que “haya anuncios que luego difícilmente se plasman en hecho reales”.

Por otra parte, Rocío Lucas destacó el “ambiente favorable” que se respira en las aulas de Castilla y León durante este inicio de curso en el que se han tenido que poner “muy pocas aulas en cuarentena”.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, participa, junto al rector de la USAL, Ricardo Rivero, en la presentación del libro "El bosque de la Economía" de Esther del Brío FOTO: David Arranz www.davidarranz.com Agencia ICAL

Muere arrollado por un camión al cruzar una travesía en Torrecaballeros (Segovia)

Un hombre ha fallecido este martes 26 de octubre, tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 180 de la N-110, en el municipio segoviano de Torrecaballeros, cuando cruzaba una travesía por un punto no habilitado para ello, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Castilla y León.

En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha indicado que el atropello se ha producido poco antes de las doce del mediodía de este martes 26 de octubre, cuando al parecer un tractocamión ha atropellado a un peatón y este ha resultado fallecido como consecuencia del impacto.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha señalado que a esa misma hora han recibido una llamada que avisaba del accidente, pero en esta solo se ha precisado que la víctima se encontraba inconsciente.