Carbonero el Mayor acogerá a finales de enero el primer evento presencial del XI Congreso Mundial del Jamón Segovia 2022

El presidente del comité organizador del XI Congreso Mundial del Jamón, Julio Tapiador, avanzó que a finales de enero, en un principio el 20, tendrá lugar un evento presencial en la localidad de Carbonero el Mayor para continuar calentando motores y manteniendo la ilusión ante la gran cita que este sector va a celebrar del 8 al 10 de junio bajo el lema ‘El jamón se reinventa en Segovia’. A la jornada inaugural confían en que pueda asistir el presidente del comité de Honor, Felipe VI, tal y como les ha trasladado la Casa Real.

Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Congreso Mundial del Jamón tiene ya fijada una cita, tanto presencial como vía streaming, en Carbonero el Mayor, en la línea de otra que ya celebraron y que tuvo un gran eco mediático, según remarcó Julio Tapiador, para seguir ahondando en la idea “contra la despoblación más jamón”.

Julio Tapiador explica que hace referencia al papel que juega la ganadería y la industria del jamón en el desarrollo del medio rural, su presencia en los pueblos y en las regiones de todo el país. “En toda las zonas de España hay implantación de una o de otro manera ganadería e industria, con generación de empleo y producción de alimentos”. Temas que se abordarán en Carbonero el Mayor el 20 de enero, pero también formarán parte del propio congreso de Segovia.

La siguiente cita, prevista para el mes de febrero, según el presidente del comité organizador, será la presentación oficial del Congreso Mundial del Jamón en la ciudad de Segovia y también en otra comunidad autónoma, como podría ser Cataluña o Andalucía, con el objetivo de darle más publicidad al congreso.

Según Tapiador es importante señalar que en estos congresos no sólo se trata de “dar cobertura a las industrias, en cuanto al objetivo de actualizar el conocimiento, en materia de tecnología, calidad, comercialización, etc., en relación con con este sector sino el compromiso con la sociedad”. De ahí que uno de los objetivos en los próximos meses es acercar el congreso a la sociedad, a los clientes porque esta muy claro que “este sector sin los clientes no sería nada, los clientes se lo merecen todo”.

El rey Felipe VI ha aceptado la presidencia del Comité de Honor del XI Congreso Mundial del Jamón. “Para nosotros es un honor”, resalta Julio Tapiador. Casa Real les ha transmitido que si la agenda se lo permite esperan que pueda estar presente en la jornada inaugural del congreso, como ya hizo en una ocasión anterior, en la tercera edición de este evento en Teruel, cuando era Príncipe de Asturias. “Es una figura importantísima y sería un grandísimo honor que pudiera estar en la jornada inaugural”, remarcó.

El comité organizador también está muy satisfecho de la colaboración e implicación que todas las instituciones locales, autonómicas y nacionales les viene dando en ediciones anteriores como en la que está programada en Segovia, que es ya la undécima edición. Estará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, interprofesionales del sector, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Segovia.

Del 8 al 10 de junio, ‘El jamón se reinventa en Segovia’. Desde la organización esperan que como ocurre en cada cita se convierta en un punto de inflexión porque siempre hay un antes y un después. “Segovia tiene una tradición jamonera sin parangón”, sostuvo Julio Tapiador, para añadir que estamos hablando de una provincia que histórica ha destacado por su importancia y legado en el jamón curado, dentro además de una Comunidad que cuenta con una de las destacadas Denominaciones de Origen nacionales, Guijuelo. “Toda la región tiene una tradición de producción”, resumió.

Al cerrar cada congreso mundial del jamón siempre tienen la impresión de que va ser muy difícil superar el listón, asumir de nuevo este reto, pero esta cita de 2022, pospuesta todo un año debido a la pandemia, va ser muy especial, al más alto nivel, en todos los aspectos que están trabajando y que se desarrollarán en ponencias, conferencias, mesas de trabajo. El sector, la comunidad jamonera, no dejará pasar este evento que siempre es “buen acogido” y que podrá participar de manera presencial pero también telemática, con una inscripción que ya está abierta.

“Las cifras que estamos manejando es entre las 450 y las 550 personas que son las que hemos conseguido otros años”, declaró Julio Tapiador. La organización trabaja también en cubrir las cuestiones financieras del congreso y contar en Segovia con destacadísimos técnicos, tecnólogos, comerciales e investigadores.

La imagen más icónica de Segovia, el Acueducto, es el protagonista del logo diseñado para esta edición y comparte protagonismo con la ‘J’ de jamón, ya institucionalizada. “Con el Acueducto se define ya de manera clara que la ciudad está presente en todas las comunicaciones que lanzamos, en todos los eventos previos, los newsletters a los medios. Hay está Segovia y se está hablando de Segovia como el foro del jamón en el año 2022. Deja un poso para los la ciudad, para los segovianos y los castellanos y leoneses”.

Algunas cifras

La industria cárnica español gestiona 7,5 millones de toneladas, de las que cinco millones de toneladas son de porcino, con un valor de 28.000 millones de euros, lo que hace que sea la primera industria, que ocupe el primer lugar dentro de la alimentación en España, con entre 2.800 y 2.900 industrias cárnicas, de jamón curado tanto de cerdo blanco como cerdo ibérico. Los 100.000 empleos que genera esta industria, supone el 25 por ciento del total del sector de la alimentación.

A ello se suma un millón y medio de toneladas de productos elaborados de porcino, con 300.000 toneladas de jamones y paletas curadas.

#NavidadSaborJamón

Un año entero de compás de espera para celebrar el Congreso Mundial de Segovia, que se tenía haber sido en junio de 2021. “Al quedarnos sin congreso teníamos que mantener la llama y la trasladarlo a junio de 2022 diseñamos una serie de eventos encaminados a mantener el contacto con industria, con los congresistas, con todas las personas que están relacionadas con el mundo del jamón”, recordó Julio Tapiador.

Así tienen en marcha la campaña ‘#NavidadSaborJamón’. Una manera más de ayudar a paliar los efectos de las diferentes olas de la pandemia del COVID-19, de superar los meses más complicados en los que el mercado Horeca se paralizó, y que supone un porcentaje muy importante del mercado del jamón curado. Superar los meses de negocios hosteleros cerrados, de falta de turismo y quedarse con la parte positiva de 2021, en los que se ha notado la recuperación, gracias a la vacunación, a las ganas y la alegría de volver a salir. Aspectos, dijo Julio Tapiador, que le “ha sentado fenomenal a las cifras de venta”.