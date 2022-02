La alta abstención y el elevado número de indecisos que han augurado algunos sondeos, sumado a que no se espera ninguna mayoría absoluta, ni por la derecha ni por la izquierda, y que lo más probable es que haya que pactar para formar Gobierno en Castilla y León, dado lo ajustado del resultado que se prevé, ha provocado que el PSOE, con Sánchez y sus ministros a la cabeza, esté echando el resto estos días finales de campaña, ante la posibilidad “real” de cambio que podría llegar en un hipotético nuevo Gobierno Frankestein o multicolor al estilo del que impera hoy en España.

Y es que si ayer eran cuatro los ministros que desembarcaban en la Comunidad para hacer campaña por Tudanca (Diana Morant, Félix Bolaños, Reyes Maroto y José Luis Escrivá) aparte del propio Sánchez que participaba en un mitin en Soria, este jueves, penúltimo día de campaña, son otros cinco los ministros del flanco socialista los que están en actos por distintos puntos de la Comunidad (Raquel Sánchez, Pilar Llop, Reyes Maroto, Luis Planas e Isabel Rodríguez).

VILLAMAYOR (SALAMANCA), 10/02/2022.- La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, (2d), visita el Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIALE) en la localidad salmantina de ViIllamayor, este jueves. EFE/JM García FOTO: JM García EFE

A ellos se sum otra más, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, aunque esta perteneciente al ala comunista de este Gobierno, que se ha acercado hasta la pequeña localidad vallisoletana de Castronuño, de menos un millar de habitantes y gobernada por Enrique Seoane Modroño, de Izquierda Unida, en el que ha sido y será su única presencia en esta campaña electoral castellano y leonesa, para arropar al candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

Díaz, enfrascada en la polémica convalidación de la reforma laboral en el Congreso de la semana pasada, y con pocas ganas de dejarse ver para no desgastarse mucho, no ha querido participar en esta campaña que no pinta bien para la coalición de izquierdas, y Fernández solo ha contado en esta campaña con el apoyo de Ione Belarra más alguna aparición de Isa Serra, Echenique, Irene Montero o Monedero.

El alcalde de Castronuño, Enrique Seoane; la vicepresidenta Yolanda Díaz; el candidato de Unidas Podemos a la Junta, Pablo Fernández; y la número dos de Unidas Podemos por Valladolid, María Sánchez, en un encuentro público en el Parque de la Muela de Castronuño (Valladolid) FOTO: Photogenic/Claudia Alba Europa Press

Un desembarco gubernamental a lo bestia el de esta semana, al que este jueves, además, se suman pesos pesados del partido del puño y la rosa, como la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, el portavoz en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que protagonizaba el acto de esta tarde en León al que a última hora se ha apuntado Pedro Sánchez, para intentar dar un nuevo empuje a la candidatura de Luis Tudanca.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reúne en Benavente (Zamora) con agentes socioeconómicos y pasea por la ciudad acompañada por responsables orgánicos del PSOE de Zamora FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

El presidente del Gobierno rematará la semana acompañando a su candidato en el cierre de campaña en el mitin de la Cúpula del Milenio de Valladolid del viernes, considerado un escenario “fetiche” y talismán para los socialistas, aunque le comparten con el PP. De hecho, el ex presidente Aznar protagonizaba allí un acto el primer fin de semana de campaña.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visita Soria para arropar a la candidatura socialista a las Cortes de Castilla y León FOTO: Concha Ortega ICAL Agencia ICAL

El PSOE, optimista

El PSOE está convencido de que puede ganar las elecciones el próximo domingo, y entronizar a Luis Tudanca en el nuevo presidente de la Junta, en su tercer asalto a la Presidencia y tras el varapalo que supuso en 2019 ganar las elecciones y no poder gobernar al no obtener mayoría absoluta.

Es por eso que Ferraz ha cambiado radicalmente su estrategia y ha multiplicado los actos del presidente y tirando de todo lo que tienen, incluido en el Gobierno, para apurar al máximo sus opciones, que cada día que pasa ven mayores en el PSOE

Los socialistas ven una posibilidad real no solo de victoria, sino también de formar una mayoría alternativa a la del PP y Vox, y por eso han variado sus planes.