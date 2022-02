Las palabras que profería el número tres del PSOE a las Cortes por Burgos, el ex alcalde de Aranda de Duero, Luis Briones, durante un debate en la noche del jueves en La 8 de Burgos, pidiendo a la sociedad que debe saber perdonar a los verdugos de ETA está protagonizando este último día de campaña de unas inciertas elecciones en Castilla y León.

El propio candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido a ellas durante un acto público esta mañana en Palencia, en el que ha cargado contra el dirigente socialista y procurador en las Cortes la pasada legislatura. “Yo no quiero un gobierno así para mi tierra, con líderes socialistas que puedan decir eso”, decía Mañueco, visiblemente indignado.

En un acto de partido en Palencia en el último día de campaña electoral, el candidato del PP ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por la subida de precios en la gasolina o en la factura de la luz, por lo que ha pedido concentrar el voto este domingo en su partido para revertir estas políticas.

El presidente de la Junta en funciones advertía de la posible fragmentación del voto en los partidos de centro-derecha que se presentan a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero puede llevar a un gobierno en Castilla y León que “habla de perdonar a los verdugos de ETA”, y por ello pedía concentrar el voto en el PP .

Mañueco destacaba el trabajo de los suyos durante estos quince días de campaña y agradecía la generosidad, el cariño y el apoyo que está recibiendo de todos los castellanos y leoneses, y pedía una movilización sin precedentes para que haya un mandato claro en las urnas” con un “apoyo masivo al Partido Popular”.

“Necesitamos concentrar el voto en el PP”, continuaba, reiterando que la “fragmentación del voto del centro y la derecha” puede acabar con un gobierno del PSOE y Podemos en Castilla y León que Mañueco reseñó que “no lo podemos permitir”.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita Palencia FOTO: Rubén cacho Agencia ICAL

Asimismo, ofrecía un gobierno de moderación, sensato y sereno, que sea capaz de gestionar los servicios públicos como lo hacemos, en la vanguardia educativa y sanitaria, y donde las personas mayores vivan donde quieran”, y reafirmaba su apuesta por la “mayor bajada fiscal de Castilla y León” para que en la próxima legislatura 2.000 millones de euros se queden en los bolsillos de familias y empresas.

También mantuvo su compromiso con los autónomos a través de “duplicar las ayudas” con la cuota cero para los nuevos o las ayudas para los que quieren crear empleo y las madres que se quieran incorporar a la actividad, y aseguraba que estará del lado del campo, “con los ganaderos y los regadíos”, frente a la política de Sánchez de “atacar la carne, los regadíos y el azúcar”.

“Seguiremos creando riqueza y empleo través de “una alfombra para las empresas de Castilla y León para que sigan invirtiendo y exportando” desde la Comunidad”, finalizaba.