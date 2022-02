Guardias civiles denuncian que les dan coches eléctricos sin puntos de recarga

Guardias civiles denuncian el contrasentido de que se anuncie la llegada de vehículos eléctricos, como ha pasado en la Comandancia de Segovia, sin que existan puntos de recarga.

“Consideramos que es un ejemplo más de la improvisación de la Benemérita. Van a llegar los coches sin que se tenga un punto de recarga. Teniendo en cuenta la eficiencia de esta “casa” nos tememos que estos vehículos queden obsoletos antes de salir a carretera”, subraya la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

“Estos 11 coches eléctricos no son la solución para una provincia como Segovia donde los vehículos eléctricos no valen para nada, por la peculiaridad del terreno; lo que necesitamos son vehículos todoterreno porque, cuando se pierda alguien en el monte o cuando caiga una nevada, no nos servirán para nada porque no podremos movernos sin riesgo de quedarnos sin batería. Luego, a ver cómo le explicamos al ciudadano que tenemos coches sostenibles”.

Asimismo, señalan que estarán atentos para comprobar si se cumplen las inversiones con el fin de reparar los acuartelamientos de Lastra de Cuellar, Real Sitio de San Ildefonso y Boceguillas, “donde han tenido que tapar las ventanas con cartones y hay agentes que han tenido que mendigar una ducha a sus compañeros porque en sus casas no podían asearse”. “Esta Institución tiene por costumbre anunciar “intenciones” sin comprometerse en plazos”, agregan.

“Además, si nadie lleva un control de las obras que se realizan, como viene siendo habitual, ocurre lo que ahora se trata de solventar en el cuartel de San Ildefonso, que hace unos 12 años se reparó el tejado usando espuma de poliuretano, que es un mal parche, y para colmo se dejaron los tubos metidos en los canalones: ahora tenemos como resultado un puesto que se cae”.