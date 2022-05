Éxito de la presentación de la iniciativa “De español a españo por la Constitución Española”, en Melilla

En el Salón de actos del Campus Universitario de Melilla, Universidad de Granada, Alejandro Martínez Dhier, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, Blas Jesús Imbroda Ortiz, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Rafael Fernández-Pita, Embajador de España y Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda, Coordinador de “De español a español por la Constitución y tras las presentaciones efectuadas en Soria, Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Tarragona, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Ciudad Real y Ciudad Rodrigo, han presentado en Melilla la iniciativa de “De español a español por la Constitución” con la lectura y presentación de la “Declaración del conjunto de la sociedad para la regeneración de España y defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia”.

Esta iniciativa es trasversal e independiente de cualquier ideología, y siempre y exclusivamente inspirada desde la sociedad civil de base. Los intervinientes han destacado la importancia de los momentos que vivimos ya que se está quebrando el espíritu que trajo la reconciliación a todos los españoles en el 78 y desde la sociedad civil de base se quiere exigir con firmeza el máximo respeto al espíritu que nos unió a todos y que el Rey Juan Carlos I supo conducir para traer la Constitución y la democracia a España y siendo además todo ello un ejemplo único a nivel internacional.

Se ha destacado, asimismo, que la ley es igual para todos, y todas las autonomías de España han de ser leales con la Constitución. Nos encontramos en un momento en el que las instituciones catalanas no están cumpliendo con ese espíritu, retando y amenazando constantemente al Estado, olvidando y menospreciando inadmisiblemente además al conjunto de los catalanes que quieren vivir en paz, así como al resto de españoles. La obligación del Gobierno es exclusivamente atender el interés general de todos ellos y no de quien quiere destruir al Estado.

Las graves ofensas al Rey, que es el Jefe del Estado, provocadas por las instituciones en Cataluña y con el beneplácito del Gobierno, son exactamente el ejemplo contrario a lo que ha de ser una democracia en Europa.

Han destacado también que no se puede atentar contra la división de poderes y la independencia judicial, como así nos exige Europa; que no se puede laminar la libertad de educación, la libertad de prensa y que un estado de Derecho ha de ser muy respetuoso con esos pilares fundamentales de la democracia, apelando a ello desde la sociedad civil por incumplimiento de esas responsabilidades gubernamentales.

Desde la sociedad civil, se exige al Gobierno que cambie de socios para que no sean los que han sido condenados por sedición, posteriormente indultados y con quienes el presidente del Gobierno no podría dormir tranquilo.

La sociedad civil exige el cumplimento del espíritu y la letra de la Constitución, pues se está quebrando todos los días y exige también que el Gobierno persiga el bien común anteponiendo sus esfuerzos con quienes están sometidos por las acciones xenófobas y supremacistas, en vez de permitir ser apoyado por sus actuales socios que quieren solo la destrucción de España.

El 21 de junio del año pasado el presidente del Gobierno estuvo en Barcelona para vender la bondad de los indultos. También el mismo día 21 una importantísima representación de la sociedad civil de Cataluña: Cataluña Suma por España, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Convivencia Cívica Catalana y Universitaris per la Convivència y la del resto de España presentamos en Tarragona y Barcelona la Declaración, así como el día siguiente 22 de junio presentada en Las Palmas de Gran Canaria, para volver a la reconciliación del 78 y a la Constitución, pues el “diálogo” ha de ser con quienes están pisoteados y chantajeados todos los días por los supremacistas y xenófobos que son los que necesitan esa “comprensión” y no con quien quiere destruir España, como dicen los delincuentes sediciosos, con los que hay que “dialogar” exclusivamente para que cumplan escrupulosamente la ley, tal y como hace el conjunto de la sociedad, tanto de Cataluña, como del resto de España.

Hoy desde Melilla ratificamos todo lo anterior afirmando también que son ilegitimas las “mesas de negociación” pues no hacen iguales ante la ley a todos los españoles y que el chantaje permanente de los independentistas que anuncian todos los días la independencia y que no piden perdón por lo realizado si no que mantienen su voluntad de delinquir como estamos viendo con el incumplimiento de la sentencia del 25 por ciento de español en la aulas, son cuestiones que atentan contra la Constitución y el Estado de Derecho. El chantaje de hace pocos días a consecuencia de las escuchas o los insultos y desprecios a la Jefatura del Estado de estas últimas horas, no son admisibles en una democracia en Europa.

Finalmente se ha dado a conocer la página web defiendelaconstitucion.com de la iniciativa “De español a español por la Constitución” para adherirse a la Declaración leída y agradeciendo a todos los organizadores de Melilla, y de forma muy especial, a Alejandro Martínez Dhier y Blas Jesús Imbroda Ortiz por todo el trabajo en la preparación del acto de presentación de la Declaración que ya ha recorrido otras capitales como Soria, Madrid, Granada, Palma de Mallorca, Tarragona, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Ciudad Real y Ciudad Rodrigo.