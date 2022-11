Miles de personas reclaman al Gobierno de España una fiscalidad diferenciada para Zamora

En torno a 8.000 personas, según informaron fuentes de la Diputación de Zamora, se manifestaron hoy en el centro de la capital zamorana para reclamar una fiscalidad diferenciada para la provincia, en respuesta a la convocatoria formulada por la Institución provincial; la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Servicios de Zamora, y CEPE-Cepyme de Zamora.

La comitiva, encabezada por una pancarta en la que se podía leer ‘Zamora necesita ayudas, ¡ya! Por una fiscalidad diferenciada’, se formó al inicio de la calle Santa Clara y avanzó hacia la plaza de la Constitución, donde el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, leyó el manifiesto, flanqueado por el vicepresidente primero, José María Barrios; el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira, y el presidente de CEOE-Cepyme de Zamora, José María Esbec.

“Se manifiesta una provincia que se siente nuevamente discriminada por las decisiones que se toman desde despachos en Madrid u otras ciudades notablemente pobladas, donde no existe un conocimiento real de la situación por la que estamos pasando los ciudadanos que vivimos en la zonas más despobladas del país”, indicó. “El pasado 13 de octubre el gobierno anunciaba las ayudas relativas a la fiscalidad diferenciada para las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, dejando fuera a la provincia de Zamora. Esto significa la negación del gobierno a que las empresas zamoranas puedan tener una reducción de las cuotas de la Seguridad Social, que pagan por sus trabajadores”, expuso.

Manifestación a favor de una fiscalización diferenciada FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

Requejo Rodríguez, quien fue interrumpido varias veces por salvas de aplausos, recalcó que la manifestación conjunta responde a “alzar la voz ante una injusticia que esta provincia no puede consentir una vez más” y apostilló: “Ya está bien de negarnos la libertad de poder desarrollarnos como ciudadanos por las decisiones de discriminar a unos territorios frente a otros, solo por un puñado de votos. Los zamoranos no somos unos ciudadanos de segunda, queremos crecer al mismo ritmo que otros territorios, al menos queremos equipararnos a nuestras provincias vecinas”.

En este contexto, recordó que Zamora es la provincia que más población ha perdido en toda España durante la última década, un 11,2 por ciento, “muy por encima Cuenca, Soria o Teruel”, y que más del 96 por ciento de los municipios están afectados por la despoblación, a la que se añade uno de los mayores índices de envejecimiento de España.

Manifestación a favor de una fiscalización diferenciada FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

“No podemos olvidar el sufrimiento de esta provincia a causa de la pandemia, que afectó sobremanera a nuestros mayores, tampoco los incendios sufridos este verano que han arrasado nuestra querida Sierra de la Culebra. Aun así, para el Gobierno, no debemos de necesitar ayuda. Los zamoranos no debemos ser suficientemente importantes como para prestarnos la atención que nos merecemos, y han decidido que no se nos aplique medidas como la fiscalidad diferenciada”, reprochó.

“Zamora no se rendirá. No se va a callar. No nos cansaremos de exigir lo que es justo. No nos resignamos. Zamora debe tener esas bonificaciones. Nos lo prometieron. Nos lo aseguraron. No podremos revertir la precaria situación si el Gobierno de España no hace una bajada de impuestos para nuestra provincia. La presión a la que están sometiendo a nuestras empresas y autónomos no es soportable, sobre todo para las más pequeñas”, concluyó.