AEMET anuncia la llegada de frío polar en estas zonas de Castilla y León

El frío polar ya está aquí. Los servicios de emergencia recomienda que la gente no salga de casa si no es por una urgencia. Y es que los termómetros se van a desplomar en Castilla y León este fin de semana. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que señala que durante este sábado 22 de noviembre se instalará en la Comunidad Autónoma un frente polar que provocará temperaturas muy bajas.

También se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias y altas, y aumentando a cielos nubosos en la segunda mitad del día en el norte, con probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en la zona Cantábrica. La cota de nieve seguirá subiendo por encima de 2000 metros y no se descartan brumas y algún banco de niebla matinal.

La AEMET también prevé heladas débiles generalizadas, o moderadas en zonas de sierra que pueden ser localmente fuertes en las zonas de montaña, así como viento variable tendiendo a predominar del oeste, flojo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en ligero descenso, y máximas sin cambios en la meseta y en ligero ascenso en montaña.

En lo que se refiere a las ciudades de Castilla y León las temperaturas mínimas oscilarán entre los -4 grados de Burgos y Palencia; los -3 de Ávila, León, Salamanca y Valladolid; los -2 de Segovia y Soria; y -1 grado en Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad, por su parte, se situarán entre los cinco grados de Segovia; los siete de Ávila, Burgos, Palencia y Soria; los ocho de León y Valladolid; y los nueve grados de Salamanca y Zamora.