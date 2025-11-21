Mañueco acusa a PSOE y Vox de "embarrar" el debate público

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha continuado esta tarde en Salamanca su particular tourné que le está llevando por toda la comunidad para movilizar a los suyos de cara a las próximas elecciones autonómicas previstas para el mes de marzo de 2026.

Mañueco ha clausurado clausura la Junta Directiva del Partido Popular de Salamanca, junto al presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo, donde se ha referido al rechazo de la oposición a los presupuestos, para acusar a PSOE y Vox de "embarrar la política" y de "contaminar" el debate público.

"Juntos de la mano están poniendo palos en las ruedas, zancadillas, al futuro de esta tierra. Fingen estar enfrentados pero acaban siempre atacando al PP votando lo mismo y con la misma estrategia", decía el presidente popular.

Mañueco volvía a defender los Presupuestos y que se aprobarán después de las elecciones previstas para marzo, cuando el PP haya ganado los comicios, según auguraba.

“Cumpliremos, porque lo nuestro es cumplir”, decía el también presidente de la Junta tras enumerar las medidas incluidas en las cuentas, “buenas para familias, agricultores y ganaderos, trabajadores y autónomos, y para nuestros pueblos”, entre las que citó la duplicación de la cuantía para el bono nacimiento, el incremento del bono infantil, la inclusión del nuevo bono para autónomos, la bonificación de los peajes, el incremento “en un 80 por ciento” de la vivienda pública o el mantenimiento y la mejora de servicios públicos como el autobús gratuito, la educación gratuita de 0 a 16 años o la puesta en marcha de 10 helicópteros, uno por provincia más El Bierzo.

También prometía que la comunidad será una de las tres mejores para vivir de España, y arengaba a los suyos para que se impliquen y se sumen a la tarea de reforzar el mensaje de la formación en todo slos rincones de la comunidad.

"No bajemos la guardia por favor, tenemos que reforzar nuestro mensaje, presumir de gestión en cada rincón de esta tierra, os pido que os mojéis y os mováis", finalizaba.

La fortaleza del PP de Salamanca

El primero en tomar la palabra fue el presidente del Partido Popular en Salamanca, Carlos García Carbayo, que tuvo un reconocimiento “profundo y sincero” a los 239 hombres y mujeres que son alcaldes y alcaldesas de sus municipios en la provincia, por ser “el alma y el corazón” de la formación en territorio charro. “Si el mapa de Salamanca está teñido de azul es gracias a vosotros, por un trabajo profundamente útil y meritorio”, sostuvo.

El también alcalde de Salamanca consideró esta política “comprometida y eficaz”, y aseguró que es la que desarrolla el PP y que le lleva a ser “líder en la provincia” porque los salmantinos “confían” en las siglas de los ‘populares’ frente a “un partido que pierde de vista sus pilares para rendir pleitesía al líder”, en relación al PSOE.

Reconoció, asimismo, García Carbayo que los que tienen el “privilegio” de estar al frente de un ayuntamiento en la provincia de Salamanca lo tienen “más fácil” que otros alcaldes gracias al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque “nunca antes un presidente había hecho tanto por Salamanca, con tanta capacidad de escucha y tanta financiación”. “Nunca fui un entusiasta del euro, pero desde que gobierna Alfonso, viva el euro y viva Alfonso”, afirmó el alcalde salmantino.

Carbayo aseguró que esta “tozuda” realidad “escuece mucho” a “los catedráticos del fracaso que hay en Salamanca, recordman mundiales en elecciones perdidas”, como calificó a los líderes provinciales del PSOE, a los que se dirigió para considerar “muy poco salmantino y de querer muy poco a esta tierra” el hecho de “rabiar porque gracias al apoyo de la Junta estamos acometiendo grandes proyectos de ciudad y provincia que están generando oportunidades, riqueza, empleo y mucha prosperidad”.

Todo ello frente a un Gobierno de España al que García Carbayo definió como “el de la prostitución, de las saunas, de los agresores sexuales en la calle y de las pulseras fallidas”, que consideró como “el peligro número uno para las mujeres”, por lo que consideró que “ni una lección” puede dar el Ejecutivo nacional al Partido Popular.